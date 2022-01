Ke Snowboarďákům jsem cítil vzdor, dnes už ho ale nahradila nostalgie, říká Vojtěch Kotek

Kotek si zahrál Františka Štěpána v koprodukční sérii ČT Marie Terezie, jejíž poslední díl se vysílal v lednu. Hrál i pod maskou jako padesátník, i když jemu samotnému je 34 let. Podle Kotka je to zásluha uměleckého maskéra Reného Stejskala, který podle něj odvedl na postavě „50 procent práce“. Pro herce pak bylo složité si představit dvacet let životních zkušeností postavy, které nemá.

„Přemýšlel jsem nad tím, jaké věci ho ještě rozhází, jaké ho nechávají chladným, jaké emoce dá najevo, jaké si spíš nechá pro sebe. A v tom cesta za výsledkem byla taková trnitá, ale o to zajímavější,“ říká Kotek. Při hraní prý myslel i na svého otce a dědečka, jak by oni reagovali například na některé vztahové situace. Natáčení bylo podle něj orámované odchody těchto dvou lidí z jeho života.

„Tak nějak mi to přišlo něčím symbolické. Když se člověk vidí v zrcadle, takhle jak vypadá postařený, tak mu to někoho připomíná. To bylo, musím říct, velmi zvláštní,“ říká Kotek.

Herec doufá, že mu charakterní role historické postavy přinesla v očích diváků určitou „dospělost“, sám přiznává, že ho někteří mají zafixovaného jako komediálního herce z teenagerovských komedií. Výzvou pro něj byla i minisérie Guru, kde zase hraje zápornou postavu.

Harry Potter i Snowboarďáci

Svůj první film, televizní Tuláky režiséra Víta Olmera, točil Kotek před dvaceti lety. S dabingem začal v osmi letech, ve dvanácti stál poprvé před kamerou. Prý ho to fascinovalo a chtěl v tom pokračovat i na konzervatoři, s rodiči se ale nakonec dohodl, že zamíří na jazykové gymnázium.

„Taky se ale může stát, že až ti bude třicet, Vojtíšku, tak po tobě neštěkne ani pes, protože dětští herci mají někdy svoji velmi krátkou životnost. Tak by bylo fajn, abys měl taky nějakou normální školu a mohl dělat i cokoliv jiného. A tak jsem na tohle tvrzení přistoupil,“ vzpomíná Kotek.

Kotek daboval i Harryho Pottera, známosti dosáhl rolí Rendyho v komedii Karla Janáka Snowboarďáci z roku 2004. Když na něj kvůli roli na ulici pokřikovali lidé, cítil k ní i určitý odpor, nyní už je to ale nostalgie a vděčnost. „Protože je to znamení, že jste byl u něčeho, co v lidech zarezonovalo. To je to, co vlastně všichni my herci chceme,“ říká. S Jiřím Mádlem, který hrál Jáchyma, se prý možná s odstupem zase vrátí ke spolupráci a udělají něco, co „bude fajn“.

Kotek hraje i divadlo, je pyšný na to, že vždy jednou za čas v ansámblu Divadla Járy Cimrmana představuje praktikanta Hlaváčka ve Vraždě v salonním kupé. Jeho otec Václav Kotek byl manažerem tohoto divadla, jehož členem byl od roku 1973.