Expo 58 se na pražské Letné otevírá veřejnosti. Uvnitř plánuje výstavy, na terase koncerty

Restaurace je pozůstatkem slavné československé expozice na výstavě Expo 58, po jejímž skončení byla spolu s hlavní částí pavilonu demontována a převezena do Prahy. Výstavní pavilon v roce 1991 na Výstavišti vyhořel, část s restaurací s výhledem na Prahu a točitým schodištěm však dodnes stojí v Letenských sadech. Centrální schodiště je doplněné jednou z nejslavnějších mozaik na světě v barvách oceánu, která se dělala ručně. V objektu se nyní nachází nová výstavní síň nazvaná Expo 58 Art, do níž má přístup i veřejnost.

Budova prošla rekonstrukcí. „Byly vyměněny inženýrské sítě, klimatizace, topení, podlahy, v podstatě všechno krom skeletu,“ doplnil ředitel Expo 58 Art Vladimír Lekeš. Vyhlídkovou terasu dříve využívali filmaři, například v komediální muzikálu Dáma na kolejích z roku 1966. Její podzemí potom ukrývá největší renesanční viniční sklep v Praze, který vznikl v roce 1550. Je ve výborném stavu, ukrývá například háky na sudy na víno.

Do Sametové revoluce byl objekt v Letenských sadech v majetku státu a byla v něm luxusní restaurace. Od 90. let však začal památkově chráněný objekt zapsaný i na seznamu kulturního dědictví UNESCO chátrat a několikrát změnil vlastníka. Ten poslední ho změnil na kanceláře. V budově dříve sídlila reklamní agentura, její část i dnes obývá firma zabývající se start-upy.

Počítače a židle však teď v hlavní části objektu nahradily obrazy a sochy. „V současné době probíhá předaukční výstava, která vyvrcholí 27. listopadu aukcí v této budově,“ dodává Lekeš. Láká mimo jiné na obraz Serenáda od Toyen s vyvolávací cenou deset milionů korun. Prarodiče současné majitelky ho koupili přímo od malířky na výstavě v Paříži. Předaučkní výstava je otevřena do 26. listopadu od 10 do 18 hodin, 27. listopadu potom od 10 do 13:30 hodin. Otevřeno je denně včetně víkendů a svátků.