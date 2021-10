Na zmrzlinu nesměli napřed psi, pak ani Židé. Vždyť to nebude tak hrozný, utěšovali se ale někteří

„To bylo myslím vůbec prvně, kdy jsem viděla, že něco takového se může stát. Samozřejmě netrvalo moc dlouho a na té tabulce to muselo stát oficiálně, protože když přišli Němci a (otec) byl vyloučený z lékařské komory, tak mu byla také zakázána lékařská praxe. Dostal povolení vykonávat svoji praxi pro Židy. Byl jediný židovský lékař v Kutné Hoře a nejbližším okolí,“ přibližuje Dagmar Lieblová další osud své rodiny.

Jako šála v létě

Skloňovaným slovem se stala emigrace. Ovšem odejít nebylo tak jednoduché. „Každý stát, každá země měla kvóty, kolik Židů vezmou. Museli jste mít pozvání, takzvaný affidavit, neměli jsme žádné příbuzné v cizině, muselo se za to platit, tak bohatí jsme taky nebyli. Pak jsme říkali, no jo, přece nemůžeme odjet a nechat tady babičku, maminka měla sourozence…,“ zmiňuje úvahy, které se mnohým honily hlavou, Helga Hošková-Weissová.

Ani affidavit, tedy záruka pro americké úřady, že emigrant je nebude stát pokud možno ani cent, protože se něj postará někdo z amerických občanů, neznamenal jistotu. Felix Kolmer potvrzení získal díky svému strýci, který mezitím z Vídně odjel do bezpečí za mořem. S listinou zašel na americké velvyslanectví. „Odpovědělo mi, že samozřejmě dostanu vízum,“ přitakává Kolmer. Jenže následovalo „ale“: „Že jsou na to kvóty, že ty kvóty jsou vyčerpané až do roku 1945, takže to vízum dostanu v roce 1945. A to pro mě bylo jako šála v létě.“

Přese všechno, co se dělo, někteří nechtěli uvěřit, že by mohla být situace ještě horší. Falešnou nadějí se ukolébávala i rodina Evy Erbenové: „Tatínek řekl: Vždyť to nebude tak hrozný, přežijeme to. Nikdo si neuměl představit, že bude plyn, budou nás vraždit. Je válka, nechtějí Židy, ale válka přestane a – tatínek říkal – ta obluda, jako Hitler, nebude žít věčně. To byli odchovanci Masaryka, demokracie, my jsme byli v české zemi, která patřila také nám, my jsme byli nejdřív Češi, židovského vyznání, ale my jsme byli Češi!“

Chabost tohoto argumentu pochopili v březnu 1939, kdy Adolf Hitler torzem někdejšího Československa projel triumfálně až na Pražský hrad.

Možná pojedeš do Anglie. Tečka

Všichni Židé se zachránit nemohli. Z dosahu „obludy“ se snažili dostat aspoň svoje děti. Z iniciativy britského makléře Nicholase Wintona se jich z českých zemí podařilo do Velké Británie odvézt speciálními vlaky 669. K takzvaným Wintonovým dětem patřil i Asaf Auerbach. Narodil se sice v kibucu na území dnešního Izraele, jenže rodina se v roce 1930 vrátila do Prahy. Odtud už se všem svobodně odjet nepodařilo.

Z pražského nádraží do Británie odjížděl Asaf spolu se svým bratrem. Rozdělení rodiny se doma u Auerbachů nijak zvlášť neprobíralo. „Máma moc řečí nenadělala, začátkem roku 1939 mi řekla: Přestaneš chodit na němčinu a budeš chodit na angličtinu. Možná pojedeš do Anglie. Tečka. To bylo všecko,“ tvrdí Asaf. „Říkali nám, a byli o tom asi přesvědčení, že se jim také podaří dostat do Anglie za námi. Prostě nás vůbec nenapadlo, že bychom se neměli znovu setkat.“