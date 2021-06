Architektura není apolitická, dokládá cizák na Hradě i vítkovická ocel v Paříži

Plečnik v Praze pobýval a učil už téměř deset let předtím, než přišla nabídka od prvního československého prezidenta, na příliš zakázek v českých zemích přesto nekývnul. Historik architektury Rostislav Švácha míní, že nechtěl připravit české kolegy o chleba. Práce pro hlavu státu svou obsáhlostí ale Plečnikovu skromnost vynahradila. „Významná je především ta zakázka, fakt, že architekt řeší celé prostředí, celou krajinu kolem Hradu, nikoli jen izolované stavby. To má v tuzemských poměrech jen málo obdob,“ upozornil Švácha.

Nejspíš i na přímluvu prezidentovy dcery byl Plečnik jmenován „stavitelem Hradu“. Přestože se nejprve uvažovalo o Janu Kotěrovi (shodou okolností byli oba architekti dobrými přáteli a oba studovali u rakouského architekta a urbanisty Otty Wagnera). Kotěrovy návrhy ale Alice Masaryková odmítla. „Byly trochu ve stylu art deco, připadalo jí to moc módní,“ upřesnila historička umění Jana Horneková.

„Drahý mistře, otec i Beneš souhlasí, aby Hrad byl jen sídlem prezidenta a symbolem československého státu. Otec vám rozumí, má vás rád a přeje si, abyste s ním budoval stát a slovanskou budoucnost, a on si vaší pomoci zasluhuje a plné důvěry, tak jak vy si zasluhujete důvěry jeho i toho, že přejímá plnou zodpovědnost za vaši práci,“ psala Alice Masaryková slovinskému architektovi Josipu Plečnikovi. Korespondenci s ním udržovala až do jeho smrti v roce 1957.

Plečnik navrhl zahrady, nádvoří i interiéry. Údajně si za práci nevzal žádné peníze, říkal, že takový úkol považuje za největší poctu. Nebál se odvážných kontrastů, za tento přístup ale nebyl vždy chválen. Například sloupová síň, která vznikla vybouráním pater západního křídla II. nádvoří, připadala kritikům jako krematorium.

Nesouhlas zazníval především od českých nacionalistů, kteří by na Hradě rádi viděli více slovanského folkloru. Nelíbilo se jim, že „cizák ničí posvátné sídlo českých králů“. „Dosavadní úpravou dokázal architekt Plečnik, od praporových stožárů až po ty voly na stříšce, jak je mu cizí charakter celého Hradu. Jak vůbec nechápe genia loci této části staré Prahy. To nebrání architektu Plečnikovi, aby si tu nevedl jako diktátor a neupravoval ve stylu secesní marky náš starobylý hrad,“ rýpali do Plečnikova díla.

Plečnik se raději stáhl. Ve stejném roce, kdy odstoupil nemocný Masaryk, jehož hlas na obhajobu „jeho“ architekta stále slábnul.

Z monumentálních plánů zbyla mořská obluda

Zatímco prezident Masaryk si za svoje sídlo zvolil Pražský hrad, parlament se chystal stěhovat do nového komplexu budov na Letenskou pláň. Vévodit mu měl parlament, velkorysá stavba na dohled od Hradu měla působit jako moderní protipól k symbolu mocnářství.

Obří památník Stalina tak není zdaleka prvním (a zřejmě ani posledním) nutkáním zaplnit poměrně prázdnou Letnou monumentálně působící hmotou. Vítězný návrh vládních budov od Josefa Štěpánka ale nakonec zůstal jen na papíře.

Prvorepublikový parlament se spokojil s už existujícím Rudolfinem, odkud to navíc poslanci měli i blíže do centra. Realizovat se podařilo jen budovu ministerstva vnitra a rovněž budovy, které dnes využívá Národní zemědělské a Národní technické muzeum. Realizaci celého návrhu zastavila hospodářská krize a také politické hádky.

Opulentní ministerské paláce, které se stihly nejen na Letné postavit, se setkaly s kritikou kvůli ceně i zastaralosti. Třeba budova na vltavském břehu, v níž i dnes sídlí ministerstvo průmyslu a obchodu, byla nazývána vynořující se mořskou obludou.

Slovenský „mrakodrap“

Stavělo se i na Slovensku, například ve dvacátých letech tu vznikla budova pro Slovenské národní muzeum. Zvláště po roce 1930 se rychle začala měnit i stará Bratislava, kde vyrostla řada moderních novostaveb.

Nepřehlédnutelnou zůstává první výškový obytný dům na Slovensku, i když nevznikl z veřejných peněz. Do výšky pětačtyřiceti metrů byl vyhnán za deset měsíců. Jedenáct poschodí stojí rozkročeno na čtyřech pevných sloupech, prostor mezi nimi vyplňují obchody a služby.