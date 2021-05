Sezona hradů a zámků začne zřejmě na konci května. S průvodci a respirátory

„Jsme připraveni otevřít ze dne na den, na objektech je vše připraveno,“ uvedla Goryczková. Kdy přesně by se památkové objekty mohly otevřít i pro konání společných prohlídek, zatím vláda nerozhodla.

Skupinové prohlídky ale podle Goryczkové vyžaduje 80 procent objektů ve správě NPÚ. „Jednak pro kvalitní výklad, ale i z hlediska bezpečnosti. Stejně by tam musel být kustod, to by nás vyšlo dráž než prohlídka s průvodcem,“ dodala.

Až se památky otevřou, skupinky budou zřejmě menší než dříve a návštěvníci i průvodci budou muset nosit respirátor. NPÚ nabízí nově na všech svých památkách možnost nákupu on-line vstupenek. „Polovinu budeme vždy držet pro přímý prodej na místě, vyzýváme ale návštěvníky, aby si zejména u těch nejnavštěvovanějších kupovali vstupenky předem,“ upřesnila ředitelka.

NPÚ od letošního roku zavádí pro děti a mládež do 18 let snížené vstupné na polovinu základního vstupného. Děti do šesti let mají nadále vstup zdarma, pro mládež od 18 let do 24 let bez rozdílu, zda se jedná o studenty či ne, se vstupné sníží na 80 procent základního vstupného.