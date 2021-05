„Vy, kteří rozkrádáte tento stát.“ Pořád žijeme v devadesátkách, varuje v Ostravě slovenské drama o korupci

Gindlovy částečně autobiografické hry se ale nezaleklo Slovenské národní divadlo. Hrálo ji pět let (od roku 2013) v režii tehdejšího šéfa činohry Romana Poláka. Ten ji režíruje i v Ostravě. Vedle politických her se na jevišti odehrává zároveň symbolický boj zla a dobra, představovanými ďáblem a andělem. V závěru pak zazní modlitba k finančním skupinám, právě ta vzbudila největší reakce.

Gindl spoluvinu za to, že se věci zametají pod koberec, vidí i na straně médií. „Všiml jsem si, že stejně to funguje i u vás, že všechny ty kauzy se rozbalí a posléze vyhnijí. Justice, prokuratura a velmi dobře zaplacení právníci to tahají donekonečna, dokud na to lidi nezapomenou. Za posledních patnáct roků se stalo jen velmi zřídka, že by se dařilo kauzy, i ty větší, uspokojivě uzavřít,“ uvedl v Deníku Referendum.

Brečí, protože pochopil, čemu se smál

Přes všechny podobnosti se režisér Polák domnívá, že ostravské nastudování kopií slovenské inscenace není. „I když je koncept stejný, inscenace v Aréně může vyznít více do hloubky, víc lidsky,“ poznamenává.

Do Karpatského thrilleru v Ostravě se například promítla zkouška, které české zdravotnictví vystavila pandemie covidu-19 a v níž jsme podle divadelníků z Arény neobstáli. „S hrůzou jsme si uvědomili, že v ‚devadesátkách‘ žijeme stále. A to se nedá vydýchat ani s čínským respirátorem,“ píše divadlo na svém webu. „Žijeme pořád v období raného kapitalismu, kdy všichni kradli, a dneska se z toho vytváří zásadní zásluha,“ upřesnil Vůjtek.

Diváci podle tvůrců mohou čekat hořce zábavné politické divadlo. „Hra je plná humoru. Humoru, kdy se člověk směje, a potom, když jde z divadla domů, tak brečí nad tím, čemu se smál, protože pochopí, v čem žije,“ shrnuje Tomáš Vůjtek.