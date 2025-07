„Díky za tu jízdu, Ozzy.“ Na zpěváka vzpomínají Black Sabbath, Elton John i Pearl Jam

Na „prince temnoty“ Ozzyho Osbournea, který v úterý zemřel, vzpomínají kolegové z jeho bývalé kapely Black Sabbath i řada hudebníků, které heavymetalová legenda ovlivnila anebo s níž je vázalo přátelství.

Kapela Black Sabbath, s níž Ozzy Osbourne prorazil, zveřejnila na oficiálním profilu fotografii z nedávného rozlučkového koncertu v Birminghamu, kde už nemocný spoluzakladatel skupiny zpíval z majestátního černého trůnu. „Ozzy navždy,“ stojí v připojeném vzkazu. Osbourneovi někdejší spoluhráči zveřejnili také své vlastní vzpomínky. „Ty roky – užili jsme si spoustu legrace. Čtyři kluci z Astonu – kdo by to byl řekl, co?“ oslovil Ozzyho baskytarista Geezer Butler. „Kde tě teď najdu?“ ptá se bubeník Bill Ward. „Ve vzpomínkách, v našich nevyslovených objetích, v našich zmeškaných telefonátech? Ne, ty jsi navždy v mém srdci,“ odpovídá si vzápětí.

„Jsem velmi smutný ze zprávy o smrti Ozzyho Osbournea. Jaký krásný rozlučkový koncert Back To The Beginning měl v Birminghamu,“ reagoval na zprávu o úmrtí kytarista Ron Wood z The Rolling Stones.

„Je těžké slovy vyjádřit, jaký vliv měl tento muž na můj život, kariéru a rodinu. Jsem z celého srdce vděčný za každý okamžik, který jsem s ním mohl strávit. Jsem hrdý, že jsem mohl být alespoň malou součástí této monumentální historie,“ napsal bubeník Mike Bordin, zakladatel kapely Faith No More, který také hrál s Osbournem.

Michael Balzary alias Flea z Red Hot Chili Peppers připomněl, že Osbourne si šel vždy svou vlastní cestou, bez ohledu na názory okolí, čímž si také zajistil svůj odkaz: „Absolutní král. Od samého začátku byl vyvrhelem, konzervativci ho vždy považovali za podivína, ale on pokračoval v rocku jako nikdo jiný. (…) Dlouho poté, co my všichni odejdeme, budou ho lidé poslouchat a budou vědět, co je to opravdový rock.“

„Je mi velmi smutno, když slyším zprávu o úmrtí Ozzyho Osbournea. Byl to drahý přítel a velký průkopník, který si zajistil místo v pantheonu rockových bohů – skutečná legenda. Byl také jedním z nejzábavnějších lidí, jaké jsem kdy potkal. Bude mi velmi chybět,“ přiznal Elton John.

Bývalý zpěvák skupiny Led Zeppelin Robert Plant patří k těm, kteří zdůraznili Osbourneův hudební vliv: „Sbohem, Ozzy… jaká to byla cesta… pluj tam nahoru… konečně v klidu… opravdu jsi změnil svět rocku!“ Lenny Kravitz vyjádřil „lásku a kondolenci rodině Osbourneových“. Jack White, známý především coby kytarista a zpěvák skupiny The White Stripes, si vystačil se stručným prohlášením: „Dokázal to“. Kapela Metallica se rozhodla říct vše obrazem: K archivnímu snímku s Ozzym připojila jen emotikon se zlomeným srdcem.

Kytarista skupiny Rage Against the Machine Tom Morello, který byl hudebním ředitelem Osbourneova posledního koncertu, sdílel na Instagramu fotografii se zesnulým zpěvákem a napsal: „Bůh ti žehnej, Ozzy.“

David Draiman z heavymetalové kapely Disturbed napsal: „Sbohem, můj drahý učiteli... ...otče nás všech... ...můj příteli.“ V diskusi pod jeho příspěvkem se objevily i negativní reakce, že se smrti privilegovaného Ozzyho věnuje tolik pozornosti oproti zprávám o dění v Pásmu Gazy. Na rozlučkovém koncertě v Birminghamu část publika na Draimana bučelo v souvislosti s jeho podporou Izraele.

„Během své dlouhé kariéry si jako bezkonkurenční showman a kulturní ikona vysloužil obrovský respekt mezi svými kolegy a fanoušky po celém světě,“ řekl o Ozzym americký rocker Alice Cooper pro The Hollywood Reporter. Rockeři z Pixies vyjádřili vše potřebné větou: „RIP Ozzy Osbourne. Děkujeme legendě.“

„Těžko si představit svět bez něj, Ozzy přinesl světu tolik radosti, humoru a syrové síly, v životě o mnoha kapitolách,“ míní skupina Duran Duran. A připomněla slangovým výrazem pro obyvatele Birminghamu, že pochází ze stejného města jako Osbourne: „Díky za tu jízdu, Ozzy, s láskou od ostatních brummies.“

Kytarista Michael David McCready z Pearl Jam se podělil o osobní vzpomínku na to, jak ho hudba Black Sabbath i pozdější sólová tvorba Ozzyho ovlivnila. „Když jsem byl na střední škole, objevil jsem Sabbath. War Pigs byla děsivá, a zároveň fascinující skladba. Byl to Ozzyho hlas, který mě přenesl do temného vesmíru. Skvělý únik. Když pak vyšlo album Blizzard of Ozz, okamžitě jsem se stal fanouškem,“ popsal.

Billy Idol sdílel snímek sebe a Osbournea z večera, kdy byl tento zpěvák loni na podzim uveden do Rokenrolové síně slávy. „Ozzy ztělesňoval ducha rokenrolu a vystupoval až do samého konce, jak jsme všichni viděli naposledy na koncertě Back to the Beginning,“ uvedl.

„Mír, láska a vděčnost jednomu z velikánů, jednomu ze skutečných tvůrců žánru, jednomu z originálů. Králi,“ vzkázal Scott Ian. I tento kytarista z heavymetalové formace Anthrax zmínil koncert v Birminghamu, kde „měl Ozzy skvělou náladu“. A dodal, že svého přítele uctí společným setkáním s kamarády a sdílením vzpomínek.

Hit Marie Rottrové Na Osbournea zavzpomínala i Marie Rottrová, jejíž velký hit – píseň Lásko, voníš deštěm – je českou verzí skladby She's Gone od Black Sabbath. Pro tehdy československou zpěvačku ji začátkem osmdesátých let přebásnil Jaromír Nohavica. „Nebyla jsem tenkrát vůbec jeho fanynka, byla to náhoda. Svým klukům, kteří byli tehdy v pubertě, jsem tehdy z Jugoslávie přivezla malou desku s velkým hitem na straně A. Na druhé straně byla píseň She's Gone. Oni pořád poslouchali áčko, já jsem si jednou pustila béčko. Úplně mě ohromilo. Do té písničky jsem se zamilovala a od té doby jsem jeho fanynka,“ citují Rottrovou České noviny. Black Sabbath šli víc na dřeň než sólový Ozzy, říká Rauvolf Publicistovi Josefu Rauvolfovi se při vzpomínání na Ozzyho Osbournea vybaví první, eponymní album Black Sabbath z roku 1970. „To bylo tehdy novum. Ten jejich nekompromisní zvuk, písničky velice jednoduché, ale úderné a Ozzyho nepěvecký zpěv. Na to si fakt pamatuju, jak jsme z toho byli vykulení, jak se to okamžitě polarizovalo, někdo je měl rád, a někdo prostě… (že jsou) pitomci,“ uvedl v Událostech, komentářích.

7 minut Události, komentáře: Josef Rauvolf o Ozzym Osbournovi Zdroj: ČT24

Ozzyho sledoval dál i poté, co divoký metalista začal se sólovou dráhou. „Pojítkem je samozřejmě jeho hlas. Lišilo se to v tom, že Sabbath byli divočejší, víc na dřeň, sólová alba byla přece jen trošku víc zacílená na trh, víc přemýšlel, aby se to prodalo. Na každém byl nějaký cajdák, což u Sabbath tolik nebylo,“ srovnává Rauvolf. Vystřelil si z českých novinářů, vzpomíná Špulák Ve vysílání ČT24 o Osbourneovi mluvil také hudební publicista Jaroslav Špulák. Heavymetalovou legendu potkal díky své profesi. „Elton John prohlásil, že Ozzy byl jeden z nejvtipnějších lidí na světě, a já bych to podepsal. Udělal českým novinářům jednu takovou věc, když na začátku nultých let prohlásil, že dá všem rozhovor, kdo bude chtít, ale že mu musíme poslat otázky. My jsme to udělali a skutečně zpátky přišly odpovědi, a když jsme mail otevřeli, tak jsme zjistili, že na každou otázku odpověděl jedním slovem,“ vyprávěl Špulák ve Studiu 6 .

8 minut Studio 6: Hudební publicista Jaroslav Špulák vzpomínal na Ozzyho Osbournea Zdroj: ČT24

Připomněl, že kapela Black Sabbath položila základy heavy metalu, když spojila blues a hard rock se svou osobitostí využívající divadelní pózy a temnoty. A také s původem – zakládali ji mladíci z Birminghamu. „A když pocházíte z dělnických poměrů a chcete dělat muziku, tak z historie hudby je evidentní, že je to vždycky opravdové. To bylo velmi přitažlivé. Tahle kapela byla inspirovaná horory, napínavými filmy i literaturou, a to předala do té své hudby. A když k tomu přidáme ještě schopnost kytaristy Tonyho Iommiho napsat zatěžkané, valivé melodie, tak vstoupíte do hudební historie,“ nepochybuje Špulák. Osbournea zkoumali i vědci Součástí estetiky, která byla Black Sabbath vyčítána, se staly satanistické symboly. „Nebyli kvůli tomu milovaní, hlavně oficiální společností, která reprezentovala Anglii, ale myslím si, že Black Sabbath měli později mnohem větší problémy, a to drogy a alkohol,“ poznamenal publicista.