Nová koncertní síň nemá ambice být opera v Sydney, ale aspoň Prahu by změnit chtěla

Před nedávnem vyšla kniha s explicitním názvem 20 + 1: nejzajímavější koncertní stavby světa jako inspirace pro Prahu. Architekti Zdeněk Lukeš a Josef Pleskot, který je také předsedou Gremiální rady IPR (Institutu plánování a rozvoje Praha), v publikaci shromáždili dvě desítky moderních koncertních a operních budov. A to jak projekty nerealizované, tak ty zásadní.

Nechceme, vlastně chceme

Mnohé z nových staveb – a nemuselo jít zrovna o koncertní sál, jako příklad poslouží třeba i prosklená pyramida v Louvru – byly v době svého vzniku vnímány kontroverzně, dnes na ně ale většina místních nedá dopustit. Turisté je vyhledávají a město je používá jako svůj symbol.

Takovou je třeba jedna z nejznámějších koncertních budov – opera v Sydney. „Dnes je dokonce symbolem celého světadílu,“ připomíná o budově ve tvaru plachetnice Zdeněk Lukeš.

„Takové ambice mít nemusíme,“ dodává v souvislosti s výstavou Vltavské filharmonie. Nicméně společně s budovou Berlínské filharmonie – pro změnu asymetrické stavby ve tvaru stanu – je chápe jako „pravzory“ současných koncertních sálů. Ovšem za především inspirativní pro pražskou síň považuje ty, které vznikly spíše v nedávné době. „Nejraději sleduji evropské příklady, jako je Reykjavík, Oslo, Lucern, Paříž nebo Hamburk,“ souhlasí Josef Pleskot.

Samá voda

Většina příkladů zmíněných v publikaci o zahraničních koncertních halách stojí u vody. „A pokud tam voda nebyla, tak ji vytvořili, třeba když udělali jezero v centru Pekingu,“ podotýká Lukeš.

V bezprostředním sousedství vodního toku najdeme i významné pražské kulturní stánky, například Národní muzeum nebo Rudolfinum, kde sídlí Česká filharmonie dnes, jenže budova z konce devatenáctého století už potřebám současného orchestru i posluchačů zdaleka nevyhovuje.

Přímo u Vltavy, u stanice metra Vltavská, má stát také budova Vltavské filharmonie. Blízkost vody by mohl podle Pleskota architekt projektu zohlednit. „Voda je symbolem určitého klidu, harmonie, je to inspirativní médium,“ je přesvědčen.

Celá nová čtvrť

Starosta Prahy 7 – a také zastupitel hlavního města – Jan Čižinský (Praha Sobě) považuje novou budovu filharmonie za důležitou pro kultivaci oblasti, která sice leží kousek od historického centra, ale není zrovna atraktivním prostředím. „Všichni víme, že Vltavská je skutečně takovou jizvou na tváři města. A nová filharmonie tuto jizvu pomůže zacelit,“ prohlásil.

Proměna místa nebude stát jen na bedrech filharmonie. Vzniknout zde má kompletně nová čtvrť Bubny-Zátory, kde svůj domov najde pětadvacet tisíc obyvatel. CAMP (Centrum architektury a městského plánování) upozorňuje, že území Bubnů je jedním z největších pražských brownfieldů – rozlohou zhruba odpovídá celému Starému Městu. Přirozenému propojení města navíc brání i opuštěné nákladové nádraží. Kopnout by se v nové čtvrti mělo podle plánů IPR zhruba do čtyř let.

Zdaleka ne jen pro posluchače filharmonií

Vltavská filharmonie by tak snad neměla stát nešťastně u silničního průtahu, který vede Vltavskou, jako třeba dnes Státní opera, již uzurpuje magistrála na horním konci Václavského náměstí. „To místo je mimořádně skvělé z hlediska městského postavení a je mimořádně komplikované z hlediska dopravní infrastruktury, která tam dnes funguje,“ říká o umístění filharmonie na Vltavskou Pleskot.

„To je urbanismus, který se nějakým způsobem nepovedl a který je třeba napravit. My si myslíme, že taková budova by v sobě měla obsahovat i potenciál vylepšit okolní území, napravit ho, udělat spojovník mezi starou Prahou a novou Prahou a měla by nastartovat tak krásně poetickou atmosféru, jako třeba nastartovala náplavka před budovou Národního divadla kdysi koncem devatenáctého století,“ očekává.