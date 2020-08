Jedna z nejočekávanějších staveb světa. Ostrava má studii futuristické koncertní haly

Podle náměstkyně primátora Zuzany Bajgarové (ANO) se už teď začíná připravovat dokumentace pro povolení stavby, k dispozici by mohla být koncem příštího roku. „V roce 2022 proběhne příprava podkladů pro soutěž na zhotovitele, samotná soutěž, podpis smlouvy a zahájení stavby jako takové. Stavba je v tuto chvíli odhadována na 32 měsíců,“ řekla.

Zajímavostí je také způsob, jakým se do objektu bude dostávat denní světlo. Půjde o soustavu světlíků, které však bude možné zároveň zatemňovat. V objektu se podle architektů počítá s využitím javorového dřeva. „Stavba slibuje ekologickou udržitelnost, což Ostravu posouvá opět do popředí světového zájmu,“ uvedl Macura.

Podle architektů, kteří neobvyklou stavbu navrhli, bude budova šetrná k životnímu prostředí. Vytápěná by měla být tepelnými čerpadly. Prosklené části koncertní haly mají být ze speciálního skla, aby se zamezilo úniku tepla. Architekti pracují i s možností využít ryze ostravského specifika – vytápět budovu důlní vodou. Zkušební vrty by měly proběhnout už v průběhu srpna.

Nová koncertní hala by měla být hotová v roce 2025. Podle ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava (JFO) Jana Žemly by výstavba neměla fungování orchestru ohrozit. „JFO jako jeden z největších českých orchestrů existuje již 70 let. Od svého vzniku nikdy neměla koncertní sál, nikdy neměla vlastní zázemí. Vždycky, a i v této době, funguje v provizoriu,“ uvedl s tím, že JFO se po dokončení haly přiblíží evropským standardům.

Dům kultury nabídne filharmonii kompletní zázemí

Kromě vzniku nového koncertního sálu se má kompletně opravit i samotný Dům kultury města Ostravy, který byl postaven v roce 1961 v duchu socialistického realismu podle návrhu architekta Jaroslava Fragnera. Má se stát novým zázemím filharmonie, nabídne i zkušebnu, edukační centrum či nahrávací studio.

Studie přístavby sálu s kapacitou 1300 míst, jejíž součástí bude také prosklený vestibul či kavárna, počítá s přebudováním současného společenského sálu v kulturním domě na komorní prostor s kapacitou 475 míst. Sály budou využívány pro hudební produkce napříč hudebními žánry.

„Uvažujeme o přírodních materiálech – šedě lazurované dřevěné obklady v kombinaci s šedým nebo modrým polstrováním sedaček – a součástí toho návrhu je i návrh varhan, které budou provedeny v bronzu,“ popsal podobu sálu architekt Martin Kropáč z Architecture Acts.

Sál bude podle něj vybudován tak, že hlediště bude kolem celého pódia, což zaručuje špičkovou akustiku a srovnatelný zážitek pro všechny návštěvníky.

Náklady na celý projekt a jeho výstavbu se odhadují na 2,2 miliardy korun, vedení Ostravy stále počítá s pomocí Moravskoslezského kraje ve výši 300 milionů korun, stát by pak měl přispět 600 miliony.