Už nedělám v životě tu chybu, že bych se snažila pro všechny, říká herečka Anna Geislerová

Podle herečky by o sobě spisovatelka Božena Němcová nepochybovala v části své osobnosti, zároveň ale byla inteligentní ženou. „A takoví lidé pochybují hodně o sobě a o svých hodnotách či kvalitách,“ myslí si. Během natáčení minisérie prý s kolegy debatovala, zda by dnes Němcová byla bloggerkou, aktivistkou nebo třeba opoziční političkou. V dnešní době by podle herečky určitě neztratila schopnost pojmenovávat věci a interpretovat je.

„Mám hodně ráda svoji práci, která mi umožňuje nepřemýšlet sama nad sebou, ale nad někým jiným. Myslím, že hodně herců to tak má. Máte prostor věnovat se v mysli plně někomu jinému než sám sobě. Teď mám dost času, ale pracuji dál, točím, takže tvůrčí proces pořád probíhá, a to je věc, která mě naplňuje a odpoutává od sebe, což je zdravý proces,“ říká o svojí práci Geislerová.

Jako spisovatelka se Geislerová zatím neoznačuje

V roli Němcové Geislerová vystřídala herečku Annu Kameníkovou. Měla kvůli tomu pochybnosti. „Mám pověst buldozeru, ale jsem velmi pochybovačný a přemýšlející člověk. Nejvíc pochybuji sama o sobě. Jsem šťastná, když vidím někoho, že je dobrý. Jít na řadu po někom, kdo prokázal vysokou kvalitu, je náročné a zavazující. Je to výzva, člověk chce obstát,“ sděluje Geislerová.

Pomohlo jí prý, že na place nebyla sama, a připravena je prý i na kritiku. Ohlasy má prý dobré, i když četla spoustu „strašlivých vyjádření“. „Už nedělám v životě tu chybu, že bych se snažila pro všechny. To nejde. Člověk musí vidět svoji cestu a vědět, že jde tudy. Co se děje okolo, na to se nesmí moc hledět,“ míní.

Sama stále píše povídky, chtěla by psát více, ale je prý „neukázněná“. „Zdráhám se říkat, že jsem spisovatelka, spíše se vidím jako autorka. To je takové nezávaznější. Až vydám další knihu, tak možná. Chtěla bych být spisovatelka. Potřebuji to dlouho nosit v hlavě, pak to jde rychle. Potřebuji to 'přespat' noc, dvě, a pak, když se k tomu po spánku vrátím, mozek udělá bilanci. Pak to upravuji a pak už to jde,“ uvádí. Povídky prý čte svým dětem a svému muži.

Havlová podle ní nestála o velkou pozornost

Nyní si také vysloužila další nominaci na Českého lva za roli Olgy Havlové ve filmu Havel. Boženu i snímek Havel točila Geislerová současně. Na bývalé první dámě obdivuje, že byla diplomatem, uměla na věci reagovat z odstupu a důležitá pro ni byla svoboda. Byla skromná, důstojná a elegantní.

„Její snažení bylo vždycky poctivé a upřímné. Nestála o moc velkou pozornost. To je v dnešní době vzácné. To já třeba nemám. Jsem herečka, takže nebudu tvrdit, že jsem strašně skromná a chci žít v ústraní,“ směje se Geislerová.

Lidé v branži prý nyní přistupují k práci s větší vděčností. Ona sama v současné době stihla dotočit projekty před uzávěrkami kvůli koronaviru, což považuje za štěstí a náhodu. Od herců se podle ní očekává, že budou „připravení dát si s kýmkoliv panáka na baru a být legrační“, hlavně by ale neměli mít názor a vyjadřovat se. „Je fakt, že máme velký dosah, asi tím, že jsme vidět a lidi se o nás zajímají. Potom nevidím žádný důvod, proč zrovna právě herci by se neměli vyjadřovat a neměli by být aktivní. Možná právě naopak,“ sděluje.