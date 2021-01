Filmy a seriály o spisovatelích zvyšují jejich popularitu. Božena pomůže i ve školách, tvrdí učitelka

Literární vědec z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR Jiří Trávníček si myslí, že je dobře, že právě taková díla vznikají. Seriál Božena zatím hodnotí velmi vysoko. „Je tam velmi dobře propojen život s dílem, je nám ukázána jako bytost z masa a kostí. Všechno, co tam je, je z velké míry založeno na jejích textech,“ řekl v 90' ČT24.

Podle Šédové je velmi dobré, když se studentům, ale i divákům ukáže spisovatel jako normální člověk, který má své slabé i silné stránky. „Sama za sebe jsem doporučila seriál starším dětem, to znamená patnáct plus. Velmi jsem ocenila, že ČT toto avizuje už před vysíláním, protože si myslím, že by tam mohlo dojít k chaosu v dětských duších, možná k nějakým zmatkům,“ uvedla.

Při podobných zpracováních bývá scénárista často kreativní a někdy posouvá realitu. Podle Trávníčka i to může zvýšit popularitu. „(V případě Boženy Němcové) Stoupla poptávka po její koresponcenci, protože seriál je postaven hlavně na dopisech. Stoupla poptávka i po monografii Magdaleny Pokorné o životě jejího manžela, tím vším my Češi už žijeme,“ řekl.

Představitelka hlavní hrdinky Geislerová by si s Boženou nerozumněla

Kreativní producent ČT Michal Reitler řekl, že hlavním cílem minisérie Božena bylo právě spisovatelku opětovně zpopularizovat a vytvořit novou cestu k její tvorbě. „Z reakcí jsme nadšení. Doufali jsme, že to vzbudí veřejný zájem, ale že bude takhle silný, nás opravdu těší,“ uvedl.

Herečka Anna Geislerová, která si v seriálu zahrála právě Boženu Němcovou, řekla, že se díky natáčení dozvěděla o slavné české spisovatelce spoustu nových věcí, přiznává však, že by si s ní zřejmě nerozumněla. „Má spoustu kontroverzních povahových rysů, stoprocentně nejsem jejím oddaným fanouškem,“ řekla s tím, že i přesto má Boženu Němcovou jako spisovatelku ráda.