Tip z iVysílání: Nový dokument nahlíží na odsun čili Vertreibung přes vzpomínky pamětníků

Dokument vznikl v koprodukci České televize, německé MDR, rakouské ORF a německo-francouzské stanice Arte. Režie se ujal německý historik a dokumentarista Matthias Schmidt společně s českým filmařem Vítem Poláčkem.

Záměrem tvůrců bylo nechat promluvit svědky odsunu z obou stran dnešní hranice, nechat promluvit jejich osobní pohledy a skrze konkrétní osudy nabídnout empatii, která by dávala naději na co nejobjektivnější vyprávění toho, co se událo.

S výběrem pamětníků pomáhaly organizace Antikomplex a projekt Paměť národa. Protagonisté zastupují různorodé osudy, aby byla pokryta mnohostrannost tehdejší historie. Před kamerou vzpomínají ti, kteří nechtěli odejít a byli vyhnáni, i ti, kteří odejít chtěli, ale byli donuceni zůstat, Němci, kteří nacistický režim přijali, i takoví, kteří vzdorovali a pykali tak dvojnásobně.