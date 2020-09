Lidé se mohou rozloučit s Jiřím Menzelem. Věnce nosit nemají, vlastní propisku ano

Pietu, tak jako další hromadné akce v Česku, ovlivnilo zpřísnění protikoronavirových opatření. Příchozí jsou do Rudolfina vpouštěni maximálně po dvojicích, roušky jsou samozřejmostí. Pořadatelé žádají, aby si zájemci pro zápis do kondolenčních knih přinesli vlastní psací potřeby, jinak by bylo třeba propisky po každém použití dezinfikovat.

Olga Menzelová vyjádřila přání, aby lidé nenosili smuteční věnce. „Jirka by si přál rozloučení, kde se budete usmívat, a ne plakat,“ vysvětlila ve zprávě na sociálních sítích. „Pokud chcete, přineste v pátek slunečnice nebo malou kytičku anebo místo věnce můžete poslat peníze spolku Nedoklubko, který už osmnáct let podporuje rodiče předčasně narozených dětí a jehož byl Jirka patronem,“ doplnila.