Zemřel oscarový režisér Jiří Menzel. Bylo mu 82 let

„Jiřinko náš milovaný, nejstatečnější ze všech statečných. Včera večer doma v našich náručích tvoje tělo opustilo náš pozemský svět. Bylo nám velkou ctí, že jsme tě mohly doprovodit na tvojí poslední cestě. Tvoje láska ke mně a našim holkám byla láskou, která si neklade podmínek,“ napsala Olga Menzelová v neděli večer na sociálních sítích.

Držitel filmového Oscara v minulosti prodělal před třemi lety náročnou mnohahodinovou operaci mozku po zánětu mozkových blan. Po lékařském zákroku byl následně několik týdnů udržován v umělém spánku, později se o něj starala jeho manželka v domácí péči.

„Bylo to výjimečné. Děkuju i za ty těžké poslední tři roky. Stále jsi mi pomáhal. Svou statečností, chutí, neobyčejnou vůlí do života a humorem. Smrtí nic nekončí a věřím, že se setkáme, ať už v jakékoliv podobě. Není možné, aby to tak nebylo. Hladím tě a milujeme tě z celého srdce navěky. Tvoje holky. Olinka, Anička, Evička,“ píše se v příspěvku jeho manželky.

Oscarový režisér

Menzel během svého života jako herec ztvárnil osm desítek rolí ve filmu i v televizi. Kromě jeho režisérského debutu Ostře sledované vlaky, za který obdržel filmového Oscara, vzbudily ohlas také jeho komedie ze 70. a 80. let.

Mezi ně patří například Báječní muži s klikou, Vesničko má středisková nebo Na samotě u lesa. Jako režiséra ho také proslavily jeho filmy na motivy knih Bohumila Hrabala - Skřivánci na niti, Postřižiny a Slavnosti sněženek.

Menzel během své kariéry získal také francouzský Řád umění a literatury, Medaili za zásluhy a další zahraniční ceny. Co se týče české filmové scény, byl mu udělen Český lev za dlouhodobý umělecký přínos a několik dalších cen z karlovarského festivalu. Jeho poslední rolí byla titulní postava ve filmu Tlumočník od režiséra Martina Šulíka.