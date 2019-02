Kvíz k osmdesátinám báječného muže s klikou: Jaký jste film Jiřího Menzela?

4. Mezihrabalovská vsuvka: Když je řeč o dnu…. Bylo by příliš silné říct, že Menzel jako filmař klesl na samé dno, když se v normalizačních sedmdesátých let uvolil natočit budovatelský příběh s moralizujícím názvem Kdo hledá zlaté dno. Tuhle úlitbu režimu měl později občas na talíři, pro něj to ale nebylo hořké sousto. Prohlásil: „Já se za ten film nestydím. Udělal jsem, co jsem mohl, co by mě pomohlo k tomu, abych moh dělat to, co jsem chtěl, totiž točit český film.“ Nestydí se prý ani za přiznání, že si váží pracujícího člověka. Dělníkem lepších zítřků je ve filmu Jan Hrušínský. Tipli byste si, co buduje?

Přehradu

Větrný mlýn

Samotu u lesa

5. „Je to ten vztah k životu, že je život komický i tragický zároveň,“ uvedl Menzel, co bude na Hrabalových textech zajímavé v jakékoli době. Ostatně existuje na to hrabalovský výraz: krasosmutnění. Menzel řekl ovšem také: „Já jsem věděl, co knížka potřebuje, aby byla přístupná i těm hlupákům, co chodí do kina.“ Řeč byla o Ostře sledovaných vlacích. Jeho první celovečerní film a druhé zfilmování Hrabala mu vynesly Oscara. To asi vědí všichni. Ale víte také, co znamená příjmení hlavního hrdiny tohoto iniciačního příběhu Miloše Hrmy? Nápovědu hledejte v anatomickém atlasu.