„Smekám a nezapomenu.“ Se zesnulým Jiřím Menzelem se loučí jeho rodina i kolegové

„Bylo to výjimečné. Děkuju i za ty těžké poslední tři roky. Stále jsi mi pomáhal. Svou statečností, chutí, neobyčejnou vůlí do života a humorem. Smrtí nic nekončí a věřím, že se setkáme, ať už v jakékoliv podobě. Není možné, aby to tak nebylo. Hladím tě a milujeme tě z celého srdce navěky. Tvoje holky. Olinka, Anička, Evička,“ píše se v příspěvku jeho manželky.

Ředitel NFA: Je potřeba točit filmy, ať se děje, co se děje

Ředitel Národního filmového archivu (NFA) Michal Bregant připomíná, že Menzel byl také filmovým hercem: „Měl osobnost, kterou kamera milovala. Ať už to byly role v mládí, jako třeba Arnoštek v Rozmarném létu, nebo poslední role ve filmu Tlumočník, tak se vždycky skromným hereckým projevem dokázal přizpůsobit roli a nechal se kupodivu dobře vést i jinými režiséry.“

Jako tvůrce chtěl Menzel podle Breganta lidi především potěšit. „A to byl základ toho, že se pohyboval po celou dobu mezi úspěchem a popularitou. To byly dva klíčové aspekty jeho práce a také jeho ambicí. Hlásil se velmi intenzivně k Otakaru Vávrovi jako ke svému učiteli a jeho heslu, že je potřeba točit filmy, ať se děje, co se děje, protože diváci to očekávají,“ podotýká Bregant.

Z televizního archivu

Jiří Menzel byl hostem mnoha pořadů České televize. Připomeňte si některé rozhovory, které s ním ČT natočila: