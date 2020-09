Bartoška už nechtěl před kameru, ale kývl Kolečkovi a bude z něho Božský děda

Jiří Bartoška se v nové roli převtělil do lékaře, který žije dva životy. „Historicky nepoučen si myslí, že se na to nikdy nepřijde, a ono se na to samozřejmě přijde,“ naznačuje zápletku.

Petr Kolečko kombinuje humor s vážnějšími tématy. „Pořád je to komedie, určitě, ale jsou tam i hlubší témata, rodinná témata, více emocí. Je to film inspirovaný skutečností,“ popisuje.

Bartoška o sobě rád tvrdí, že je rovinný herec a odmítá chodit do kopců – a podle toho si dokonce vybírá svoje role. V té hlavní se objeví po čtyřech letech od snímku Teorie tygra, který vznikl v režii Radka Bajgara.

Po roli ve filmu Havel prý už nechtěl znovu před kameru, s nabídkami totiž většinou není spokojen. „Jsou to nabídky na dva natáčecí dny. Postavy jsou vždycky napsané indiferentně, není co hrát, tak jsem řekl, že už nebudu točit. A najednou přišla esemeska od Petra Kolečka, že napsal scénář a jestli si ho nechci přečíst, že by byl rád,“ vypráví.