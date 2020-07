Aby se jeho jméno zapsalo do dějin, zapálil Hérostratos Artemedin chrám v Efezu. Jeden ze sedmi divů světa zasvěcený řecké bohyni lovu zabíral půdorys o rozměrech 115 x 46 metrů, podpíraly ho třináctimetrové sloupy a byl celý z mramoru. V této podobě uchvacoval staré Řeky od roku 550 před naším letopočtem.

Traduje se, že Hérostratos si pro velkou pyromanskou chvíli vybral 21. červenec 356 př. n. l., přičemž se trefil do předpokládaného dne narození Alexandra Velikého. Vojevůdce, kterého přílišná pozornost také zrovna neuváděla do rozpaků, nechal o pár let později někdejší největší starořecký chrám opět vystavět, a v ještě velkolepější podobě. Poté, co Efez dobyl. Do současnosti se ale monumentální stavba stejně nedochovala.

Zato se dochovalo Hérostratovo jméno – přestože jeho současníci dělali všechno pro dosažení opaku. Mladík byl odsouzen k smrti a k věčnému zapomnění, jeho jméno bylo zakázáno pod stejným trestem zmiňovat. Což porušil třeba historik Theopompos, díky němuž i po staletích žháře známe.

Hérostrata by navíc jistě potěšilo, že se z něj stal i psychologický termín: herostratismus označuje nutkavou touhu stát se slavným za každou cenu.