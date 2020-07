Lidi krve. Bambušek točí v Sudetech o zmizelých německých Češích

Na filmaře mohli narazit například návštěvníci Sloupsko-šošůvské jeskyně v Moravském krasu. Vznikala tu scéna o lidech, kteří vedeni hlavním hrdinou sestupují do propasti, kde se stanou svědky zázraku. „Cesta na místo zázraků musí být komplikovaná,“ vysvětlil Bambušek, proč si pro natáčení zvolil zrovna rozsáhlý komplex chodeb a propastí.

Pro svůj snímek vybíral lokace spojené s minulostí české země, a to jak několik tisíc let starou, tak nedávnou. Základ příběhu tvoří skutečné události z bývalé vesnice Vitín na Ústecku, která po poválečném vysídlení Němců postupně zaniká.

Léčení starých temnot

„Nejde nám o vesnice, ale o zmizelé německé Čechy. Co prožíváme v patrech politiky, jsou všechno staré temnoty. To neléčené musí pak řešit generace přes koleno – hlavní hrdina je tak vnukem těch, kterých se perzekuce týkala,“ naznačuje Bambušek. K Lidem krve napsal i scénář a do příběhu obsadil herce Miloslava Königa nebo Miloslava Mejzlíka.

Filmový štáb během natáčení objede postupně celé bývalé Sudety. Na Moravě pořídí záběry kromě Moravského krasu ještě ve Valticích a Podyjí.