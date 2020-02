No Time to Die, uklidňuje Billie Eilish Jamese Bonda

Video of Billie Eilish - No Time To Die (Audio)

O titulní písně k bondovkám se v minulosti postarala zvučná hudební jména, třeba kapela Duran Duran (Diamonds Are Forever a Moonraker, A View To A Kill), Nancy Sinatrová (You Only Live Twice), Paul Mc Cartney (Live and Let Die), Tina Turner (Golden Eye) nebo Madonna (Die Another Day).