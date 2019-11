U Budila i v Hollywoodu. Vychází zapomenuté memoáry zapomenutého herce Vaverky

Zahrál si třeba císaře Františka Josefa I. v dramatu Merry-Go-Round nebo dvojroli lékaře a divadelní nápovědy v hororu Fantom opery. „Získal stálý kontrakt u společnosti Universal, což znamenalo stálý plat bez ohledu na to, v kolika filmech hrál. Měl tedy zajištěnou existenci,“ podotýká Klimeš.

Není malých rolí

Přesto na začátku třicátých let hollywoodská světla ramp opouští a vrací se domů. „Z pamětí je jasné, že v Americe nikdy nechtěl zůstat natrvalo. Nemám ale z textu žádné signály, že by to souviselo s menšími možnostmi uplatnění. Zdá se, že nepatřil do tragické kategorie herců, které zvukový film připravil o práci,“ nemyslí si editor Vaverkových vzpomínek, že by jeho návrat zapříčinil konec němé éry, kdy by herce jeho nedostatečná angličtina mohla limitovat.

V hraní pokračoval i v Československu, zhostil se ještě více než desítky epizodních rolí, které mu nabídli tuzemští režiséři, třeba Karel Lamač v komedii Nezlobte dědečka nebo Martin Frič ve veselohře Ať žije nebožtík. V titulcích tak jeho jméno běželo spolu se jmény prvorepublikových hvězd, jako byli Adina Mandlová, Hugo Haas nebo Vlasta Burian.

Filmový kruh se pro Vaverku uzavřel účinkováním ve snímku Tři muži ve sněhu, který v roce 1936 natáčel Vladimír Slavínský, s nímž herec u filmu začínal. O rok později Vaverka zemřel – srazila ho tramvaj.