Kocáb, Müller a Soukup vyjeli z Penzionu Svět na společné turné

Společně vystupují poprvé, nicméně znají se už dlouhá léta. Kocáb a Soukup spolu hráli v Pražském výběru, než Soukup zcela změnil žánr a přestoupil ke Karlu Gottovi.

Müller a Kocáb se pak potkali při nahrávání desky V penzionu Svět. Kocáb nazpíval pět skladeb, včetně titulní, Müller zase přesvědčoval, že „štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš“. Tato skladba byla v jeho kariéře zásadní, přinesla mu popularitu i u českých posluchačů.

Většina repertoáru společného turné vychází právě z alba V penzionu Svět, od jehož vydání loni uplynulo třicet let. Písně o smyslu lidské existence složil Petr Hapka na slova Michala Horáčka.

„Říkal jsem si tak v průběhu života, že bychom měli vystoupit společně. Věk a schopnost určit si priority mi velely to podstoupit, ačkoliv je to největší životní turné, které jsem kdy měl. Nikdy jsme nehráli třicet osm koncertů v tak krátkém časovém úseku. Jsem zvědav, jestli se z toho nezhroutím,“ poznamenává k aktuální šňůře Kocáb.

Takový slovenský polobuddha

V programu jsou i skladby, pod nimiž je podepsaný Ondřej Soukup. Například Ještě tě mám plnou náruč, kterou lidé znají v podání Jiřího Korna, na koncertě se písně ujal sám autor hudby. Naopak si publikum může být jisté, že v nové aranži neuslyší jeden z největších hitů Richarda Müllera. „Vyzkoušíme jednu věc, kterou jsme neudělali pětatřicet let. Nezařadíme písničku Po schodoch. Jsem zvědavý, jak na to bude publikum reagovat,“ přiznal Müller před českou částí turné.

Právě slovenský zpěvák je při společném koncertování podle Kocába pojistkou mezilidských vztahů. „Můžeme se při přejezdech dostat do ponorky, ale když dorazíme, čeká na nás takový slovenský polobuddha, klidná majestátní persona obklopená svými věrnými spolupracovníky. To je Richard. A je tam klid jako v kostele. To jsem v hudební kapele ještě nezažil,“ říká Kocáb.

Česko-slovenské hudební spojení je pro muzikanty symbolické. Koncertní šňůrou si připomenou i třicet let od sametové revoluce. A pochvalují si, že tři dekády staré písně s nimi zpívá i o dvě generace mladší publikum. Po úterním koncertě v Praze čeká trio ještě sedm českých měst a jedenáct slovenských. Závěr bude 22. prosince patřit Brnu.