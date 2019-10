Na rozloučení s Gottem lidé čekali před Žofínem už přes noc. Síň by mohla být otevřena až do půlnoci

Fanoušci Karla Gotta, kteří se přišli s ikonou popkultury rozloučit na Slovanský ostrov v Praze, už několik hodin před otevřením Žofína utvořili dlouhou frontu až na most Legií. Smuteční síň, kde se mohou poklonit zesnulému zpěvákovi, otevřela v 8:00. Lidé budou moci přicházet až do 22:00, v případě velkého zájmu bude otevřeno do půlnoci.