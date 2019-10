Svěží, plná humoru, nadhledu a ironie. Přátelé a kolegové vzpomínají na Vlastu Chramostovou

Její návrat na scénu Národního divadla vyzdvihuje herec David Prachař. „Je to projev síly a vnitřního hrdinství,“ věří. Souhlasí s tím, že k životu přistupovala s nadhledem a uměla se shodit. „Až do konce života měla všech pět pohromadě, myslelo jí to, zajímala se o to, co se děje. Byla k některým věcem velmi skeptická, ale k životu se vždy stavěla optimisticky,“ míní Prachař.

Michael Dočekal, bývalý ředitel činohry Národního divadla, o Chramostové mluví jako o velké umělkyni a osobnosti nejenom divadelní. Herečka podle něj byla velmi vstřícná, plná humoru a otevřenosti k okolí. „Všechno zvládala s humorem a nadhledem. Já jsem ji vlastně jinak nezažil. Což bylo obdivuhodné, protože její život by se dal vnímat jako dramatický a často neveselý. Ale ona to v žádném případě tak neprezentovala,“ líčí Dočekal.

Právě bytové divadlo přineslo podle publicistky Petrušky Šustrové největší zážitky a odhalovalo nesmyslnost režimu. „Lidi, kteří umí něco takového, co by se mohlo hrát na velkých scénách, místo toho hráli doma. Hloupost, hloupost toho režimu,“ konstatuje.

Chramostová proto vymyslela bytové divadlo. Podle Šiklové to byl zásadní nápad nejen proto, že jí umožnil dále hrát, ale také proto, že ukázal, jak člověk ve špatné situaci může dosáhnout něčeho, co chce.

„Poznala jsem spoustu výborných lidí a Vlasta patřila mezi ně,“ komentuje Jiřina Šiklová, socioložka Univerzity Karlovy a dlouholetá přítelkyně Chramostové. Vzpomíná například na hereččino těžké životní období poté, co jí komunistický režim zakázal hrát.

Herečka Eva Salzmannová, která s Chramostovou v Národním divadle působila, doufá, že se někdo ujme zdokumentování jedinečného životního příběhu. „Její život je na hollywoodský film. Na to, že se s ní život opravdu nemazlil a zažila věci, které nikdo zažít nechceme, Vlasta jim čelila s ohromnou ironií a sebeironií,“ obdivuje Salzmannová.

O podpisu spolupráce s StB prý herečka s přáteli mluvila hned zpočátku. „Věděla jsem od Vlasty, že tenkrát si neuvědomovala, o co se jedná. Ona se s tím nejenom vypořádala, ona to veřejně řekla a vysvětlila situaci,“ oceňuje socioložka. Chramostová podle ní tehdy měla strach o svého manžela a doufala, že by mu skrze spolupráci mohla pomoci.

Právě vztah se Stanislavem Milotou byl podle jejího okolí klíčový. „Byli to lidi, kteří se neustále špičkovali, a díky tomu mohla být Vlasta tak svěží, jak byla, a díky tomu Standa nepodléhal chmurám, protože byl těžce nemocný. Oba byli pro sebe tak zásadní, že asi těžko by se dala najít lepší dvojice, která by takovýmto způsobem souznila,“ zmiňuje například Jaroslav Brabec, režisér a kameraman, který o páru natočil dokument Paralelní portrét.

Že Chramostová s Milotou byli jedním tělem a jednou duší, uvádí i Eva Salzmannová a v podobném duchu hovoří i Šiklová. Lidé, kteří pár neznali, by si prý mohli myslet, že k sobě manželé mají averzi, byl to ale pouze jejich způsob hluboké lásky.