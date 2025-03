Jeden svět začne v Sýrii, probere i Slovensko či mužskou existenci

„Posunul se přístup festivalu k tomu, co znamená obecně lidskoprávní film. Diváci a divačky mohou vidět nejen filmy o válce, o věcech, které vás rozpláčou, ale máme i spoustu pozitivních filmů,“ shrnul vedoucí programového oddělení Tomáš Poštulka, v čem se Jeden svět za dvacet sedm let existence proměnil.

Vzpomínky plné přízraků natočil původem palestinský a v Sýrii žijící režisér Anas Zawahri ve městě Homs. Ředitel festivalu Ondřej Kamenický připomíná, že festival Jeden svět konflikt v Sýrii mapuje od jeho začátku a že tamní tvůrci a lidskoprávní osobnosti byli několikrát hosty přehlídky. „Svět na Sýrii v čase vlekoucí se války zapomněl, ale my ne,“ dodává Kamenický.

Více témat v sobě podle něj spojuje například časosběrný snímek Mezi matkou a synem, který natočila britská režisérka Victoria Mapplebecková. „Věnuje se jejímu osobnímu příběhu, co znamená být filmařkou a svobodnou matkou v dnešním světě, a také vztahu s jejím synem. Je to film, se kterým se ztotožní hodně lidí,“ domnívá se Poštulka.

Tematické sekce se věnují mimo jiné Slovensku, různým podobám rodiny, ženskému pohledu a „mužské existenci“. „Boří stereotypy o tom, co znamená v dnešním světě být mužem,“ doplnil k poslední zmíněné kategorii Tomáš Poštulka.

Cena pro novináře

Ocenění za boj o lidská práva Homo Homini obdrží dvě osobnosti: nigerijský novinář Philip Obaji, který mapoval porušování lidských práv občanů ze strany ruských paramilitárních skupin, a ukrajinská novinářka Viktorija Roščynová za odvahu a za práci, „ze které neslevila ani přes ohrožení osobní bezpečnosti“.

Pražský Jeden svět končí 20. března, poté na něj navážou až téměř do konce dubna ozvěny v 56 českých městech. „Regionální program je jedinečný nejen v českém, ale i světovém měřítku. To, jakým způsobem dokážeme dostávat filmy k publiku, aby za nimi nemuselo jezdit do Prahy, ale festival jde za publikem,“ uzavírá Poštulka.