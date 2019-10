„Nikdy nezemřel, jeho písně nám ho budou pořád připomínat.“ Umělci vzpomínají na Karla Gotta

Na Karla Gotta vzpomínají také jeho spolupracovníci, za desetiletí své kariéry se potkal s řadou osobností. „Pro mě Karel nikdy nezemřel, je součástí nejen mě, ale celé české země. Jeho písně nám ho budou neustále připomínat,“ domnívá se hudebník Felix Slováček.

„Co jsem naživu, mě Karel Gott doprovázel. Je to instituce a jevilo se, že takový člověk je nesmrtelný. Česká kultura ztrácí jedinečný hlas, který nás provázel od konce padesátých let. Byl to posel dobrých zpráv, obrovský profesionál,“ uvedl textař Michal Horáček. Zpěvák podle něj pomohl spoustě lidem a nechtěl, aby se o tom vědělo.

„Je nepochybné, že měl jedinečný hlas, ale dělal všechno pro to, aby ho vylepšoval a udržoval. Pořád a pořád trénoval a byl jistotou. Žil zpěvem, být s posluchači byla jeho existence,“ shrnuje Horáček. Gott si vybíral písně, které se mu dobře zpívaly a které vyjadřovaly pohodu, doplnil.