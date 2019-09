Kintera, Koťátková, Šedá a Kovanda. Hvězdy českého umění se setkávají na jediné výstavě

Výstava prezentuje práce šestatřiceti autorů vybraných z první stovky Art Indexu, jsou mezi nimi díla Krištofa Kintery, Jiřího Davida, Pavly Scerankové, Vladimíra Kokolii či Kateřiny Šedé a Jana Nálevky. Na prvním místě je letos Eva Koťátková, která vystřídala svého učitele Jiřího Kovandu.

Kovanda na prvním místě figuroval do loňska rok co rok – už od vzniku indexu před pěti lety. Koťátková byla vždy druhá nebo třetí a celá první desítka se za šest let vydávání indexu téměř nemění, objevují se v ní často laureáti či nominanti Ceny Jindřicha Chalupeckého.

„Chceme představit to nejlepší, co v současném umění vzniká, tedy nejen díla, ale také špičkové české umělce, kteří jsou mnohdy známější v zahraničí než u nás,“ říká kurátorka výstavy Anna Pulkertová.

Kdo je kdo na české scéně

První stovka žebříčku představuje výběr nejaktivnějších umělců narozených po roce 1950. Databáze Artplus.cz, která shromažďuje také údaje o aukčních prodejích, eviduje více než dva tisíce umělců, kteří spadají do této kategorie. Na základě shromážděných dat její experti sestavují Art Index.

Pro účely letošního žebříčku se bodovalo více než devět set výstav doma i v zahraničí, kterých se zúčastnilo přes jedenáct set umělců. Jako každý index je i tento podle pořadatelů zjednodušeným popisem komplexní situace, nelze tedy klást rovnítko mezi umístěním v indexu a uměleckou kvalitou díla. Vysoké umístění nutně neznamená, že daný autor je významnějším umělcem než někdo, kdo se do první stovky nedostal, uvádějí.

Připomínají, že kdyby podobný žebříček existoval za první republiky, je pravděpodobné, že například František Kupka by se umístil až někde v jeho druhé polovině, neboť v meziválečném období stál spíše stranou výstavního provozu. Index je podle nich proto třeba chápat primárně jako zprávu o tom, jak je který autor na současné výtvarné scéně viditelný a jak moc vystavuje v renomovaných institucích.

Žebříček Art Index společně připravují J&T Banka a databáze ArtPlus už od roku 2014. Letos poprvé je ale spojený také s výstavou. Expozice Art Index Pop Up je otevřena pouze do středy 11. září.