Na divadelní scéně Československo nikdy neskončilo. Země ale rozděluje dabing

Jinou prestižní cenu, a to hereckou Thálii, získal Milan Kňažko, a to za roli v monohře Shylock. „Před dvanácti roky jsem začal s Picassem v Ungeltu, pak na Jezerce Shylock, teď u Bolka Polívky Horská dráha a zase budu zkoušet Na Jezerce v češtině, takže já hraji česky i slovensky,“ říká.

Českým divákům Emília Vášáryová hraje pravidelně, zhruba dvakrát do měsíce. V divadle ale nemluví jinak, než svou mateřštinou. „Na jevišti hraji vždy slovensky, protože to se jinak neodvážím. Ta jevištní řeč, divadelní řeč, je přece jen jiná a také v češtině musí být perfektní,“ říká slavná herečka.

I slovenské hvězdy se shodují, že rozpad Československa nerozdělil společnou kulturu a ani rozdílné jazyky nejsou zásadní překážkou. „Je to v každém z nás. Kdo chce, ten rozumí. Všimněte si, třeba v populární hudbě, když je něco zajímavé, když například Richard Müller zpívá, tak čeští diváci jeho texty ovládají,“ říká Milan Kňažko.

„Ale současně se musím pousmát nad tím, když se v Čechách říká, že už slovensky moc nerozumíte, ale dabujete slovenské filmy,“ pokračuje. Na Slovensku se totiž české filmy obvykle nedabují. Sám Kňažko přitom v Česku natočil více filmů než na Slovensku, důvodem je podle něj hlavně větší množství projektů, které v ČR vznikají.

S českým dabingem má zvláštní zkušenost i Vášáryová. „Zažila jsem takovou situaci, že v jedné pohádce, která se jmenuje Johančino tajemství, mě někdo nadaboval a moje vnučky, které žijí tady v Čechách, byly velmi smutné: Ale babičko, to jsi nebyla ty,“ vypráví.

Další představení bratislavských divadel je možné v průběhu celé sezóny navštívit v rámci cyklu Slovenské hvězdy na Malé scéně divadla Studio DVA. „Smysl je přivézt k nám do České republiky to, na co byli diváci zvyklí. Náš divák má rád slovenská představení, má rád slovenské hvězdy. A my se snažíme dělat, že rozdělení Československa neexistuje,“ říká ředitel marketingu Studia DVA Tomáš Přenosil.