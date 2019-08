Rozdělení bylo uspěchané. Mohli jsme se inspirovat v Belgii, shoduje se Pithart a Kňažko

přehrát video Petr Pithart a Milan Kňažko hosty Událostí, komentářů

„Jsme si blízcí, spolupracujeme a osobně to vnímám tak, že vztahy mezi Čechy a Slováky nikdy nebyly tak autentické a dobré jako dnes,“ řekl v Událostech, komentářích Kňažko. S Pithartem se ale shoduje v tom, že k rozdělení dojít nemuselo. První setkání, které proběhlo v červnu 1992 v brněnské vile Tugendhat, podle Kňažka nebylo iniciované kvůli tomu, aby se rozdělila republika. „Měli jsme snahu vytvořit model, který by naplnil zájmy obou stran a vytvořil by takzvanou autentickou federaci. To, co existovalo za komunismu, nemělo s federací nic společného,“ poznamenal.

Z rozhovorů ale podle Kňažka vyplynulo, že jsou představy o autentické federaci naprosto rozdílné. Mečiar měl například údajně trvat na tom, že musí jít o společný stát, ale zároveň i o mezinárodně právní subjektivitu. „Václav Klaus nakonec asi po sedmi setkáních řekl, že než nějaký experiment, to raději dva suverénní státy. Až potom nastala setkání o dělení Československa,“ dodal Kňažko.

„To nám republika nestála za to? Lidé, kteří pro Československo obětovali životy v první i ve druhé válce. S tím jsem se nikdy nesrovnal.“ Petr Pithart

Pithart se podle svých slov s rozdělením státu nikdy nesrovnal a zpětně ho nejvíc mrzí, že se vše odbylo tak strašně rychle: „Už tehdy jsem připomínal Kanadu, která se několikrát rozpadala. Referendum dopadlo těsně a znovu to zkusili, stálo jim to za to. Tu pestrost a různost cítili jako hodnotu. Belgie se přece rozpadá pořád.“ S Kňažkem se shoduje v tom, že by se možná nakonec nepovedlo oba státy udržet pohromadě. Politici to ale podle nich měli zkusit a vést delší a důkladnější vyjednávání.

„Mohli jsme si osvojit nebo přizpůsobit belgický model, ale velmi jsme pospíchali z jedné i druhé strany.“ Milan Kňažko

Pithart se ale zároveň Slovensku nediví, že chtělo svůj stát: „Čeští politici nikdy nesplnili to, co Slovákům slibovali… Nemůžeme se divit, že hledali a čekali na příležitost, kdy se konečně domohou toho, co od začátku chtěli. Už bylo moc zklamání. Dost jsem to chápal a myslel jsem si, že česká strana by měla pochopit svoji odpovědnost a podle toho vůči Slovákům jednat.“ Pithart: Lidé přestali politikům věřit Následky rozdělení si podle Pitharta v sobě neseme dodnes. Mezi lidmi panuje nedůvěra v politiku. Za jeden z důvodů považuje to, že o rozdělení neproběhlo referendum. Existoval přitom ústavní zákon, podle kterého nemohla žádná republika vystoupit z federativního svazku, aniž by to schválilo referendum.

