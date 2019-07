Zamiloval jsem se do příběhu, říká Marhoul. Jeho Nabarvené ptáče bude soutěžit v Benátkách

Já si myslím, že je to nějakým způsobem o naději. Je to těžký film - to určitě. Ono se o tom mluví tak trochu těžce, protože já vlastně můžu jenom pozorovat lidi, jakým způsobem na něj reagují. Když to chci trošku shodit, tak většinou je to tak, že zvlášť dámám vždycky doporučuju, že když půjdou do kina, aby si nebraly balíček kapesníků, ale rovnou krabičku, jak se to seshora vytahuje. Protože většina…

Na co se mám připravit, když na to půjdu do kina. Budou to dvě hodiny a čtyřicet devět minut tísně, deprese?

Protože ho znám úplně nazpaměť - jak jsem psal scénář, jak jsem točil každý záběr, jak jsem byl ve střižně, ve zvuku… Víte, jak to myslím, já to prostě neuvidím. Nikdy nebudu mít ten divácký zážitek. Já strašně závidím vám, komukoliv, až to uvidíte, že se jenom otevřete a buď přijmete, nebo odmítnete.

Takže ten trailer dělal můj kolega Jan Bušta. A já jsem se na to díval opravdu s napětím, protože jsem byl schopen dostat se do pozice obyčejného diváka. Protože já ten svůj film takto nikdy neuvidím, nikdy v životě.

A pro mě byl důležitý ten obsah. Já jsem chápal, že to hlavní poselství knihy je právě v odlišnosti - jakým způsobem je problematické být odlišný. Proto se to jmenuje Nabarvené ptáče. Je tam scéna, kdy ptáčník Lech barví toho ptáčka, vypustí ho do hejna mezi své druhy.

To je sice pravda, ale já jsem vždycky říkal, že ta brutalita, násilí a všechny ty násilné scény, tak o tom to není. Že to je o mnoha jiných věcech… Že to, o čem vy mluvíte, není obsah, ale je to jen forma.

Ke mně přiletělo tak, že mi ho doporučil můj kolega - bývalý člen naší skupiny Tvrdohlaví - výtvarník Jiří David. Tu informaci mi přinesl do Lucerny, potom jsem si Nabarvené ptáče nechal koupit. On o něm strašně mluvil. Já jsem nicméně měl tu knížku dva roky jenom položenou a nečetl ji. Potom jsem ji jednoho krásného dne otevřel a za pět hodin jsem ji přečetl.

A jak jste to udělal v černobílém filmu?

Malo lidí třeba ví, že v černobílé škále - to znamená od úplně bílé do úplně černé - máte víc odstínů než v barevné škále.

Takže to pochopím…

Pochopíte to, ten ptáček je černý a my jsme ho ve filmu barvili na bílo.

Sedmnáct verzí scénáře, jedenáct let příprav, dvouletý proces získávání práv k příběhu. To chce opravdu pevné nervy a odolnost. Souvisí to nějak s tím, že jste voják v záloze, že jste velitel, že to prostě máte v sobě?

Ne, s tím to nesouvisí.

Vůbec?

Ne, s armádou to absolutně nesouvisí. To je jen moje nátura obecně.

Vy jste neměl ani na chvíli chuť s tím seknout a říci, tak já už tohle nemám zapotřebí, protože já jsem četla, že vy jste obcházel s tím svým scénářem spoustu lidí a že jste se dva roky snažil o to získat práva k tomu příběhu, že jste narážel na to, že nechtěli, aby to bylo v češtině, nechtěli, aby to bylo černobílé. Vy jste to všechno překonal a nakonec jste to dal. Tak jak je to možné?

Protože já to klidně zopakuji, protože jsem se zamiloval. Všechno je to o lásce.

A zamiloval jste se do knížky, nebo…?

Zamiloval jsem se do toho příběhu. Tedy do toho příběhu, do toho románu, do té knížky, zamiloval jsem se do podstaty té věci, o čem to všechno je. A já jsem si vždycky říkal - jestli dovolíte - ono je to fakt příměr, který myslím funguje a myslím, že i na půdě České televize si mohu dovolit použít slovo láska anebo sex. A tím sexem myslím…