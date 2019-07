Syn emigranta hledá v Praze kořeny. Češi a Švýcaři natáčejí komedii Ztraceni v ráji

„Je vidět, že to je projekt, na kterém jí záleží a že je to pro ni důležité. Je fantastické s někým takovým pracovat,“ poznamenala herečka Hana Vagnerová.

Svou zkušenost s tématem má i představitel Evžena. „Můj učitel kytary je československý emigrant z roku 1968. Hra na kytaru mi moc nešla, tak jsem si s ním pořád povídal o historii,“ přiblížil herec Dominique Jann.

Čeština umí být těžká, zjistil představitel hlavní role

Výsledný film zřejmě nebude typická česká komedie, upozorňuje Zieglerová. „Já nejsem Češka, ale určitě jsem se naučila se usmát, když nevím, co mám dělat. Máte specifický smysl pro humor a sebeironii a možná toho si vážím nejvíc,“ dodala.

Jann se zase potýká s češtinou, které se před kamerou nevyhnul. „Je to docela dřina,“ podotkl. Vypíchnul třeba výraz „přesně“.

Produkce nezůstane jenom v Praze, filmaři se potom přesunou i do Švýcarska. Natáčet budou v Bernu a jeho okolí. Do kin by měl film jít příští rok na podzim.