Erotika až na prvním místě. Velká retrospektiva představuje dosud neznámé obrazy Káji Saudka

V expozici jsou kresby od padesátých let až po některé z posledních obrazů namalovaných okolo roku 2005. Zastoupena jsou díla od komiksu po volnou tvorbu, zahrnující olejomalbu a volné umění. V galerii jsou vystaveny také originály, které zatím nebyly veřejně prezentovány.

Výstava připomíná především to, že Saudkovy kresby vždy vyrůstaly z elektrizujícího vztahu mezi mužem a ženou. Expozici proto otevírají Saudkovy múzy Olga Schoberová a jeho manželka Johana. „Protože jsem nastoupila po ní, když se rozešli, tak mě nad ní Kája vždycky nechával tyčit. Mně to samozřejmě neobyčejně lichotilo. A sebe maloval jako trpaslíka, jako takové strašidýlko,“ popisuje obrazy Saudková.

Druhý suterén je přístupný pouze návštěvníkům starším 18 let a ukazuje Saudkovu erotickou a pornografickou kresbu. Součástí výstavy jsou i kresby, které byly nalezeny v pozůstalosti až v roce 2016, a které tedy na stejném místě před čtyřmi lety vystaveny být nemohly. Výstava tak dokazuje, že krása ženského těla byla do poslední chvíle Saudkovým hlavním tématem.

„Vzpomínám si na to, jak jsem chtěl jako dítě a naprostý neznalec ženský anatomie pořád zobrazovat ženy. Jsem to, čemu se šetrně říká samouk,“ vyprávěl o sobě sám Saudek. Král českého komiksu zemřel roku 2015 ve věku osmdesáti let po mnoha letech strávených v kómatu.