Recenze: Zastřelte ji, nenechte ji trápit. Kóma v Divadle Na zábradlí

Ladies no Gentlemen je modelová hra i inscenace. Od časů absurdního divadla, respektive už od časů Alfreda Jarryho, takže již více než sto let, je dovoleno vystavit postavy silně nerealistickým situacím, do nichž bohové a fátum nikterak nevstupují. Modelové, „laboratorně“ nenormální situace přitom mohou mít schopnost něco podstatného sdělit o prožívané realitě. Jestliže je však modelovost spojená s doslovností, bývá to k nepřečkání. Což je případ Ladies no Gentlemen.

Celou recenzi si můžete přečíst na sebu ArtZóna, kulturním speciálu České televize.