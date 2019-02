Filmová upoutávka týdne: Pódium si zabírá Elton John. Režisér si žánr ozkoušel už s Bohemian Rhapsody

Elton John se vedle skladby Rocket Man proslavil také hity Crocodile Rock, Daniel, Sacrifice nebo Candle In The Wind. Píseň Can You Feel the Love Tonight, která zazněla ve filmu Lví král, mu zase vynesla oscarové ocenění. V Praze poprvé vystoupil ještě v době komunismu v roce 1984. V Česku však opakovaně koncertoval i později.

Založil také nadaci na pomoc nemocným AIDS a usiloval o legalizaci sňatků mezi osobami stejného pohlaví. Sám v roce 2005 vstoupil do registrovaného partnerství s kanadským režisérem Davidem Furnishem, jenž mu pomohl skoncovat s drogami. O devět let později uzavřeli i sňatek poté, co se ve Velké Británii změnily zákony.