Filmová upoutávka týdne: Svět, kde zapomněli na Beatles? Pro Dannyho Boyla záminka ke komedii

Hned následující film mu přinesl první oscarovou nominaci, kterou obratem proměnil – Milionář z chatrče, ve kterém divákům představil jiného herce s příjmením Patel – Deva Patela. Americká akademie věnovala pozornost i jeho dalšímu snímku – 127 hodin, kde James Franco jako Aron Ralston bojoval o život s rukou uvězněnou pod kamenem. Tam ale zůstalo jenom u nominace.

Před čtyřmi roky pak Boyle nabídl portrét osobnosti technologického světa pod jednoduchým názvem – Steve Jobs. Posledně se pustil do svého prvního sequelu, když zfilmoval pokračování Trainspottingu. Mimo svět kinosálů zaujal Boyle tím, že právě on režíroval slavnostní zahájení olympijských her, které v roce 2012 hostil Londýn.