Glosa z Berlinale: Spor o Netflix, čínská cenzura a velké příběhy

O ještě větší pozdvižení se postaral čínský film Sekunda (Yi Miao Zhong), který ze soutěže vyřazen byl. Oficiální zdůvodnění – z technických důvodů kvůli postprodukci. Je to už druhý čínský film zrušený kvůli technickým problémům, tím prvním byl krátce před zahájením film Lepší dny v soutěži dětských filmů Generace. Znalci čínského filmového průmyslu se domnívají, že je za tím zásah cenzury v Pekingu. Ta loni prošla restrukturalizací a panuje nejistota o tom, co přesně to znamená.

Každopádně to značí, že ani režisér, ani producent, ale vláda má rozhodující slovo, zda film bude povolen do zahraničí. Problém filmu Sekunda může být v tom, že se odehrává za Kulturní revoluce v Číně, a to je stále politicky velmi citlivá doba. Natočil ho režisér Zhang Yimou, který za svůj debut Rudé pole v roce 1988 získal na Berlinale Zlatého medvěda.

Skutečné události proti kritikům

Několik soutěžních filmů našlo svůj příběh v realitě. A zdá se, že kouzelná věta „natočeno podle skutečné události“ doplněná závěrečnými dodatky, jak a co – nejlépe tragického – bylo s hrdiny dál, má zavřít ústa kritikům, když mají k filmům výhrady. Ty skutečné události jsou často opravdu fascinující a plnokrevné či bolestné, a to se ne vždy daří adekvátně přetlumočit do snímků, které je hodlají oslavovat.