Z Jurského parku za jazzovou legendou. Český národní symfonický orchestr chce zdolat další mety

Je to velmi náročné, máte naprostou pravdu. Orchestr je vytížený vlastně denodenně. Máme volno zhruba jeden den v týdnu. A partitura zejména Jurského parku je velmi náročná, pro žestě, pro všechny.

Hráli jste živě například hudbu k filmu Jurský park od režiséra Stevena Spielberga. Co vám to dává? Nevyčerpává tohle turné orchestr až příliš?

Jedna z dalších met, myslím si. Byl to splněný sen, dostat se tam, samozřejmě, ale jsou už další mety, které hodláme ztéci.

Znovu budete hrát s Enniem Morriconem, což je opravdu vaše dvorní spolupráce. Budete opět nahrávat novou filmovou hudbu?

Vypadá to, že budeme s mistrem točit ještě jeden soundtrack na jaře tohoto roku. Nevím název filmu, abych vám řekl pravdu, protože to ještě neví ani nikdo z produkce. Ale víme, že režisérem filmu je Giuseppe Tornatore.

Co vás bude letos víc zaměstnávat – živé hraní, nebo nahrávání?

Živé hraní, určitě. Už teď víme, že zhruba sto dní nebudeme v České republice. Jedeme do Spojených států, do Ománu nebo dvakrát do Velké Británie.

Máte v diáři nějaké slavné jméno, kromě těch, které už jsme vzpomenuli?

Máme hezké jméno pro Proms, a to je legenda Michel Legrand, kterému je dnes 86 let. Hrál s Milesem Davisem, s Gillespiem, se všemi jazzovými špičkami.

Co dává orchestru spolupráce se slavnými jmény?

My jsme za to moc vděční. Pokud toho člověka dobře vnímáte, tak ať chcete, nebo nechcete, profesně rostete, to v každém případě.

Goran Bregović po loňském koncertu s vámi nevyloučil spolupráci na novém albu, už se rýsuje?

Ještě ne, ale myslím, že to není naší vinou. Uvidíme.