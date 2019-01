Musíme žít pohromadě. Goran Bregović píše hudební dopis křesťanům, muslimům i židům

Naopak při orchestrálních pasážích z nového projektu Three Letters from Sarajevo (Tři dopisy ze Sarajeva) vedl posluchače k zamyšlení. Na konci koncertu návštěvníci, z nichž část pocházela z bývalé Jugoslávie, odměnili Bregoviče a jeho hudebníky velkým aplausem.

Svými staršími písněmi plnými podmanivých rytmů a exotických melodií přivedl Bregović větší část obecenstva do varu, takže se mnozí lidé na místech ke stání pustili do tance.

Ústřední myšlenkou Bregovičovy novinky je soužití tří náboženství přítomných v oblasti bývalé Jugoslávie, tedy křesťanství, islámu a judaismu. Desku už skladatel představil v různých zemích Evropy.

„Album je jako vzkaz v láhvi hozené do oceánu, kterou možná někdo najde. Jsem pevně přesvědčen o tom, že se musíme naučit, jak v tomto století žít pohromadě s odlišnostmi. V minulosti to bylo jednoduché. Prostě jste zabil toho, kdo se lišil. To je ale v jednadvacátém století nepřijatelné. Očividně musí každý z nás něco v tomto směru udělat,“ uvedl muzikant.

„Člověk měl potřebu hudby dříve, než pocítil potřebu mít nějaké náboženství nebo národnost. Proto hudba tak usnadňuje porozumění. Ve Třech dopisech ze Sarajeva využívám možnost jako skladatel spojovat na pohled nespojitelné,“ uvažuje Bregović.

„Filmovou hudbu už nedělám“

Osmašedesátiletý Bregović od šestnácti let vystupoval po sarajevských barech a v roce 1973 stál při vzniku skupiny Bijelo Dugme. Kapela se stala nejúspěšnější rockovou formací v historii bývalé Jugoslávie a jejích desek se prodaly desítky milionů. Od své emigrace v devadesátých letech v důsledku jugoslávské občanské války Bregović žije a tvoří ve Francii.

Autorsky čerpá z hudby balkánských Romů, ale i z rocku, punku a elektronické hudby. Věhlas mu přinesla spolupráce s režisérem Emirem Kusturicou. Už několik let se ale Bregovičovo jméno v závěrečných titulcích na plátnech kin neobjevuje.