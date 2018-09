Paříž zabila dva Muchy jednou výstavou. Připomíná ho jako umělce ve Francii i mimo ni

Před téměř čtyřiceti lety připomnělo Muchovu tvorbu prestižní Grand Palais na Champs-Élysées. V současnosti se mohou na dvě stovky jeho uměleckých děl podívat návštěvníci podobně věhlasného Lucemburského muzea.

V nedaleké Rue du Val-de-Grâce prožil Mucha své nejšťastnější období v Paříži. Do města přitahujícího umělce přišel v roce 1887 jako student a našel práci jako ilustrátor a grafik. Průlom v jeho kariéře znamenal plakát, který vytvořil pro divadelní hru se Sarah Bernhardtovou. Přinesl mu obrovský úspěch a znamenal pozvánku do pařížského uměleckého světa.

Retrospektiva Muchových děl je rozdělená do šesti sekcí. Začíná sice malířovým příchodem do Paříže, ale chce ukázat, že pařížským obdobím pestrost jeho výtvarné tvorby nekončí. I následně při pobytu v Americe a po přestěhování do Čech se tento všestranný umělec věnoval rovněž grafice, sochařství, návrhům šperků i užitému umění.