Odvážné projekty a velké vize. Československým architektům nechyběla křídla

Výstava Vize a reality v české a slovenské architektuře 1918–2018 vznikla ve spolupráci s fakultami architektury Českého vysokého učení technického a Slovenské technické univerzity. V Praze potrvá do 2. září, poté ji uvidí návštěvníci bratislavské Design factory.

Kurátor výstavy Matúš Dulla připomíná, že převážnou část minulého století k sobě měly česká a slovenská architektura velmi blízko.

„Ještě před převratem tu byl Slovák Jurkovič, kterému dovolily první orlí let moravské Pustevny či Luhačovice, nebo Gočár se slovenskými kořeny. Na Slovensku až do poloviny 20. století působila plejáda českých i slovenských architektů, které vyškolily brněnské anebo pražské architektonické školy. Žádná taková tehdy na Slovensku nebyla,“ uvedl.

Češi i Slováci si podle něj často bolestínsky stěžují na nepřízeň osudu a na to, že se velké vize a smělé projekty vyskytují jen za hranicemi. Výstava by mohla doložit, že ani československým architektům nechyběla křídla, že vedle pragmatických stavitelů v zemi byli i snílci a že něco z ideálních představ se přece jen promítlo do reálných objektů.