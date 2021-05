SeČTeno z Vysočiny: „Vypnutí ekonomiky“ pocítili prakticky všichni. Zemědělci i pivovary se museli přizpůsobit

Podle člena předsednictva Rady dětí Jana Burdy děti během dlouhého pobytu na distanční výuce ztratily řadu návyků. Bude třeba upřesnit také pravidla jejich návratu právě do volnočasových aktivit. A otázky se vynořují i ohledně fungování letních táborů. Uvažuje se o povinném PCR testu před nástupem na tábor, pokud by jej však měli platit samotní rodiče, mohlo by to podle Burdy některým až zdvojnásobit cenu pobytu.

Během posledních pěti let se ale Heřmanov rozrostl o řadu dětí, starostka obce Pavla Chadimová (nestr.) proto předpokládá, že v září škola opět otevře. „Zařídili jsme provoz komunitní školy Heřmánek, takže jsme využili budovu, je opravená. Jsou to ale jen odpolední volnočasové aktivity, dopoledne máme školu volnou. Malotřídka se tam perfektně hodí,“ uvedla starostka.

Dopad na farmáře

S epidemií covidu se museli poprat také farmáři z Vysočiny. Dopad na jejich práci však údajně nebyl tak velký jako v jiných oborech. „Byl tady velký propad tržeb, protože spoustu zboží od nás odebírají restaurace a hotely, ty byly zavřené. Myslím, že se to dotklo například producentů ovoce, brambor. Nezanedbatelnou záležitostí bylo i vyřazení zemědělství z hlediska podpory agroturistiky a vesnického ubytování. Podpory státu šly pouze do oficiálních ubytovacích zařízení,“ řekl farmář z firmy Zelené údolí z Heřmanova Jiří Novotný.

Velký zájem o návštěvu farmy zaznamenal aspoň mezi tuzemskými turisty. Nevýhodou však bylo, že je nemohli ubytovat. „Na farmu k nám chodila spousta lidí na procházky s dětmi, za zvířaty. Chodily k nám školy, pokud byly otevřené, takže farma byla navštěvovaná jako nikdy jindy,“ dodal Novotný.

Zavřeno má i nadále řada hotelů na Vysočině. Majitel hotelu Medlov Jan Piskoř řekl, že otevřít ubytovací zařízení po tak dlouhé době bude velmi složité. „Je to jako otevřít nový hotel. Finanční a pracovní náklady jsou značné. Než se zase najede na to, že lidé si zvyknou na systémy, než si hosté zvyknou na to, že si můžou ubytování koupit, tak to bude nějakou dobu trvat,“ řekl s tím, že než se plně provoz rozjede, může to trvat i měsíc a půl.