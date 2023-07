Bolševník se šíří Karlovarským krajem. Na jeho likvidaci poskytuje stát peníze

Dlouhé nohavice a rukávy, rukavice a ochranné brýle – to jsou prostředky, bez kterých by přírodovědec a zastupitel Karlových Varů pro biodiverzitu Vladimír Melichar (KDU-ČSL) bolševník nesekal. Nebezpečná je rostlina hlavně za svitu slunce, může způsobit popáleniny až třetího stupně.

„Vytéká z toho šťáva, která je fototoxická. Ale šťáva je i na povrchu a může být i v semenech,“ přiblížil Melichar. Těch je v jednom květenství dvacet až sto tisíc. Bolševník se tak rychle šíří –⁠ nejvíc na Karlovarsku, kde vytlačuje původní druhy. „Pod bolševníkem neroste skoro nic, je tam holá hlína. Roste tam pár odolných druhů, jako jsou kopřivy,“ řekl Melichar.

Nejbezpečnější způsob, jak semena zlikvidovat, je jejich spálení. „Je to v podstatě jediný způsob. Hlavně je nevyhazovat na kompost nebo vozit do kompostárny,“ doplnil přírodovědec.

„Nekončící práce“

U invazních rostlin je o to důležitější, aby se na jejich likvidaci podíleli všichni majitelé dotčených pozemků. „Musíme se na pozemky neustále vracet zpátky, jsou to tedy provozní náklady. Je to taková nekončící práce,“ poznamenal mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

I proto připravují finanční prostředky na sekání bolševníku ministerstvo životního prostředí i kraj. Poskytují je majitelům pozemků. „Vedle toho ve vybraných lokalitách sám Karlovarský kraj udržuje likvidaci invazivních rostlin,“ doplnil radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger (HNHRM).

Cílem je úplné vymýcení bolševníku v Česku. Ministerstvo kvůli tomu připravuje takzvané zásady regulace. Pravidla mimo jiné stanoví oblasti, které budou mít přednost.