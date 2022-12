Jihomoravský kraj si půjčí na sanatorium v Pasohlávkách. Stavba za miliardu má být hotová do tří let

Stavbou léčebného ústavu se kraj zabývá od roku 2001. Nyní příprava závisí na tom, že kraj získá dotaci 350 milionů korun od ministerstva zdravotnictví z Národního plánu obnovy. Podle náměstka hejtmana Jana Zámečníka (KDU-ČSL) by mělo ministerstvo vypsat dotaci v nejbližších dnech. Předpokládá, že kraj by dotaci získat měl. Pokud by tomu tak nebylo, muselo by vedení kraje řešit další budoucnost projektu. Část peněz na stavbu dodá také krajská akciová společnost Thermal Pasohlávky, jejímž úkolem je rozvoj lázeňské zóny v Pasohlávkách.

Kraj už má stavební povolení a připravuje výběrové řízení na firmu, která sanatorium vyprojektuje a postaví. Podle Zámečníka by se mohlo v případě příznivých okolností začít stavět ve druhé polovině roku. Stavba musí být dokončena kvůli dotačním podmínkám do konce roku 2025.

Zastupitelé Jihomoravského kraje souhlasí s půlmiliardovým úvěrem na vybudování léčebného Sanatoria Pálava u Pasohlávek. Termíny jsou napjaté (kvůli dotaci) - kolaudace do 31. 12. 2025. Sanatorium nabídne 168 lůžek pro doléčení nejtěžších stavů po operacích a nehodách. pic.twitter.com/p4oz5fD2IQ — Barbora Měchurová (@Mechurova_CT) December 15, 2022

Masarykova univerzita poskytne vzdělání potenciálním zaměstnancům

Kraj už také řeší personální zajištění nového ústavu, který bude potřebovat zhruba 160 odborných zaměstnanců – fyzioterapeutů. „Spolupracujeme s Masarykovou univerzitou, která bude zajišťovat certifikovaný kurz pro absolventy některých oborů. Po ukončení kurzů budou mít tito lidé kvalifikaci pro působení v ústavu,“ řekl Zámečník.

Thermal Pasohlávky se také s prezentací již účastní odborných veletrhů a seminářů, kam přijíždějí ti, kteří mohou potenciálně v ústavu pracovat.

Součástí lázeňské zóny je i stavba lázní, na jejichž přípravě pracuje čínská firma RiseSun. V listopadu získala územní rozhodnutí a vše má být dokončeno do roku 2027.