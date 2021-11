Autobus, ve kterém jela, smetlo tornádo. Nyní zraněná dívka opět chodí

„Nejdříve to bylo strašně těžké, nejen se s tím smířit, ale i to, že by to tak mohlo být. Pak jsem si řekla, že to tak nebude,“ vzpomíná Hromková. Před dvěma měsíci by se bez berlí neobešla. Lékaři předpokládali, že bude minimálně rok na vozíčku, než se projeví efekt operace, při níž v noze nahradili část nervu.

„Silvinčin nerv je celistvý. Teďka čekáme, než přes ten defekt prorostou vlákna,“ popisuje s optimismem neurochiruržka Soňa Kryštofová. Zda se to podaří a dívka bude moci chodit bez problémů, budou lékaři vědět nejdřív příští léto.