Lidé ve středu na místě bývalého takzvaného cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku uctili památku obětí holocaustu Romů a Sintů. Připomněli si 82. výročí ode dne, kdy odtamtud odjel transport stovek romských vězňů do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi, většina se nevrátila. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková v pietním proslovu ocenila loňské schválení definice anticikanismu, jež má bránit diskriminaci.
V Hodoníně u Kunštátu si připomněli transport Romů do Osvětimi
Hodonínský tábor je spolu s Lety u Písku místem, kam nacisté za druhé světové války nuceně posílali celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Podle posledních výzkumů tam zahynulo 207 lidí včetně dětí. „Nejsou to jen čísla. Za každým z nich je tvář, jméno, osud, nejen jednotlivce, ale celých rodin,“ uvedla Fuková.
Paměť se podle ní neuchovává jen na pietních místech, jako je to v Hodoníně. „Uchovává se i doma v tom, co říkáme svým dětem. Taky ve školách, v tom, co se učíme, jak se to učíme a jak třeba dokážou učitelé reagovat v různých situacích. To všechno hraje roli v tom, jak je dnes vnímaný romský holocaust, romská historie i každodenní situace, kdy se Romové setkávají s anticikanismem,“ dodala zmocněnkyně.
Za zásadní krok kupředu vnímá přijetí definice anticikanismu. „Ale nestačí mít definici. Musíme mít i odvahu reagovat, postavit se, říct ‚dost‘. Protože ticho a přihlížení už jednou umožnily, aby se stalo to, co si dnes připomínáme. Vím, že Romům se v Česku nežije lehce. Ale také vím, že máme možnosti, které naši předci neměli. Můžeme se veřejně vyjadřovat, můžeme se vzdělávat. Můžeme se bránit. A můžeme měnit věci k lepšímu,“ řekla Fuková.
Po proslovech se shromáždění přesunulo k nouzovému pohřebišti Žalov, kde účastníci setkání uctili památku obětí modlitbou kněze a květinovými dary. Součástí doprovodného programu byla i komentovaná prohlídka stálé expozice Tábor Hodonín u Kunštátu: Průsečík tragických osudů 1940–1950. Střední Evropa. K vidění jsou také krátkodobé výstavy Školákem ve válečných letech a Příběhy přeživších, které zpracovávající téma vzpomínek na koncentrační tábor v Letech u Písku.