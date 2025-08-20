Vodohospodáři z Povodí Moravy začali likvidovat invazní dřeviny, například pajasany, v okolí nádrží Nové Mlýny. Poprvé využívají metodu injektáže – navrtávají kmen a aplikují herbicid přímo do něj. Postup povolil jihomoravský krajský úřad. Jiné způsoby už podle odborníků nejsou u některých druhů dostatečně účinné. Invazní rostliny se šíří i v Národním parku Podyjí, nejvíce trnovník akát, strom původem ze Severní Ameriky. V parku pokrývá území o rozloze sto padesáti hektarů. Správa parku každoročně vynakládá na hubení invazních druhů asi čtvrt milionu korun.
Vodohospodáři likvidují invazní dřeviny u Nových Mlýnů novou metodou
3 minuty