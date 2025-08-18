Řidiče na sever i na jih od Brna čekají nová dopravní omezení. U Hustopečí na Břeclavsku začali silničáři rekonstruovat tři dálniční mosty. Auta tak projedou zúžením. Oprava čeká i silnici u Lipůvky – na hlavním tahu mezi Brnem a Blanskem. Řidiči směřující právě do Blanska kvůli tomu musejí využít objížďky.
Na D2 u Hustopečí i na silnici do Blanska řidiče čekají další omezení
V ranní špičce na cestě mezi Blanskem a Brnem, u odbočení v Lipůvce, řidiči čekali o pár minut déle než obvykle. Jeden pruh v pondělí ráno obsadili dělníci. Provoz na křižovatce řídili policisté, kolony tak vznikaly jen nárazově a na krátkou dobu.
Do Blanska oklikou
Oprava ale krátká nebude. Po novém asfaltu se řidiči projedou až v listopadu. „V prázdninovém provozu to asi bude snesitelné, ale horší to bude, jakmile začne školní rok, protože ta objížďka vede kolem základní školy. Před školou máme zpomalovací prahy, tak doufejme, že to tak nějak bude fungovat,“ podotkl starosta Lipůvky Ivo Pospíšil (nestr. za STAN).
Zatímco cesta do Brna zůstává prakticky beze změny, do Blanska auta jedou oklikou – osobní přes Lipůvku a nákladní přes Černou Horu a Bořitov.
Omezení na D2
Zúžení pocítí také řidiči na dálnici D2 u Hustopečí. Silničáři tam začali rozebírat středová svodidla, aby rozšířili dělicí pás. Důvodem je rekonstrukce dálničního mostu. „Od září proto bude z důvodu stavebních prací upraven dopravní režim na D2. Ve směru na Brno pojede jeden jízdní pruh a ve směru na Bratislavu dva,“ upřesnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Omezení čeká i řidiče pod mostem. Provoz jedním pruhem tam řídí chytré semafory.
Silničáři opraví také další tři mosty v okolí Staroviček. Dva z nich ještě letos, třetí přijde na řadu na jaře.