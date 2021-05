Covid omezil venkovní práce vězňů, chybí obcím nebo nemocničním kuchyním

Ještě před rokem se v brněnských Bohunicích čtyři odsouzení starali o ořez přerostlé zeleně, pískoviště nebo úpravy chodníků. Teď tito lidé radnici chybí. „Dělá to firma, která se stará o celé Bohunice, nemá na to tolik času, a navíc je to finančně náročnější,“ nastínil starosta místní části Antonín Crha (KDU-ČSL).

Podle ředitele Vazební věznice Brno Dušana Gáče pracovalo v roce 2019 mimo zařízení 230 odsouzených. „V roce 2020 sedmdesát odsouzených a letos jsme měli pouze šest odsouzených na těchto pomocných pracích. Tímto jsme reagovali na protiepidemická opatření,“ řekl Gáč.