Můžou přijít i tvrdší protestní akce než stávka, prohlásil Ďurčo. Vláda není od toho, aby odborům vycházela vstříc, řekl Haas

Haas prohlásil, že chystaná stávka podle jeho názoru v koalici nevyvolává obavy a že ji respektuje jako demokratický nástroj. „Na druhou stranu se v koalici úplně neshodujeme s důvody, které odbory pro chystanou stávku vidí,“ řekl.

Sám si například nemyslí, že by měla vláda ustoupit a navýšit rozpočet školství. „Co si Česká republika může dovolit, to do školství dává,“ uvedl s tím, že sám coby otec dětí školou povinných nevidí ani přes růst rozpočtu o devadesát miliard korun v posledních šesti letech výrazné zkvalitnění výuky.

Vláda nevede sociální dialog, kritizuje Ďurčo

O stávce 27. listopadu je z hlediska OS KOVO definitivně rozhodnuto, zmínil Ďurčo. „Poslední hřebíček bylo oznámení energetického úřadu, kdy se zvyšují poplatky za regulovanou část elektřiny. U některých podniků to může znamenat obrovský nárůst cen za energie,“ řekl. Odboráři se podle něj obávají, že by to mohlo ohrozit konkurenceschopnost, a tím i zaměstnanost.

Ze strany státu prý nevidí reálnou vůli navázat sociální dialog. „Myslím si, že tu vůli neuvidíme, protože to bude stát obrovské prostředky,“ řekl s tím, že právě ta by mohla ještě chystanou stávku odložit.

„Chceme dát vládě jasný signál, že máme začít jednat,“ pokračoval Ďurčo. Myslí si, že existují prostředky na podržení průmyslu, ale například i školství, kde podle něj prostředky dlouhodobě chyběly.