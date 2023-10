Antimonopolní úřad musí kvůli formální chybě znovu rozhodnout o pokutách pro stravenkové firmy

„V souvislosti s uloženými pokutami jsem v řízení o rozkladu nezpochybnil způsob výpočtu sankcí či jejich výši, avšak nalezl jsem nedostatky ve výrocích o pokutách, které se dostatečně neshodovaly s jejich odůvodněním. O výši pokut tak bude Úřad rozhodovat znovu,“ vysvětlil Mlsna.

Důvodem k uložení vysokých pokut bylo to, že společnosti Sodexo, Edenred a Up koordinovaly obchodní podmínky pro obchodní řetězce týkající se maximálního počtu stravenek na jeden nákup. Tento postup trval od roku 2004 do roku 2018 a porušoval soutěžní zákony České republiky i Evropské unie.

Firmě Sodexo vyměřil ÚOHS pokutu 132,271 milionu, firma Edenred má zaplatit 101,94 milionu a společnost Up 44,941 milionu. Firmy se proti rozhodnutí odvolaly, pokuty tak zatím platit nemusely.

Musí přijmout nápravné opatření

Vzhledem k tomu, že předseda potvrdil samotné provinění pokutovaných firem, musí společnosti do 60 dnů přijmout nápravné opatření. Úřad jim nařídil informovat obchodní řetězce, s nimiž mají uzavřenou smlouvu upravující přijímání a odkup papírových stravenek, o rozhodnutí ÚOHS a o zákazu a neplatnosti dohody. Stejnou informaci pak musí zveřejnit na svých oficiálních internetových stránkách nejméně na jeden rok.

Pokuty uložené za kartelovou dohodu stravenkovým firmám byly jedny z nejvyšších v historii úřadu. Výše sankce se odvíjí nejen od obratu potrestané firmy, ale také od délky trvání kartelové dohody, což bylo v tomto případě čtrnáct let.